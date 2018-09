Silence, on tue la nature. LHK

« Année après année, la forêt amazonienne continue de se réduire, que ce soit en Bolivie, en Équateur , au Pérou, au Vénézuéla, en Guyane et bien sûr au Brésil. Pour des terres agricoles, mais aussi au profit de compagnies pétrolières, gazières, minières (150.000 km2 concédés entre 2008 et 2015) et des projets de barrages (151, en plus des 48 déjà existants). Implacablement, semble-t-il, ce « poumon de la Terre » s’estompe. Pour le Brésil, qui rassemble à lui seul les deux tiers de la superficie de la forêt équatoriale, l’accroissement de la déforestation entre août 2015 et juillet 2016 s’élève à 29 % par rapport à l’année précédente, selon l’Institut national pour la recherche spatiale (INPE) qui a publié son rapport le 29 novembre. Derrière cette augmentation, 7.989 km2 de forêt ont été détruits, et avec eux ses hôtes et des milliers d’ espèces , animales et végétales, qui en dépendent, dont certaines sont inconnues ou méconnues. Au cours de la période précédente, la déforestation avait déjà progressé de 24 % (6.207 km2 ont disparu en 2015). »https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-deforestation-amazonie-29-an-65400/

Le nouveau monde n’a que faire de la nature.

Malgré des messages marketing prônant développement durable et transition énergétique, la destruction de la nature va bon train avec en point de mire les forêts. L’approche est systématique. La planète entière est concernée!

La chose est si avancée que les chiffres font frémir. A Madagascar par exemple, il ne reste plus que 20% des forêts.

L’Inde qui au départ était recouverte de forêts, ne l’est plus qu’à 50%. 28% a disparu en quatre-vingts ans. Au nom du développement…

En Allemagne, une forêt vieille de 12’000 ans va tomber pour mieux exploiter le charbon.

Enfin, la déforestation en Afrique continue de progresser sur fond de corruption et de harcèlement des populations locales. Grâce à des politiciens peu regardants, la protection des réserves naturelles s’effrite…

Dans un monde qui a perdu sa conscience, la vie perd de sa valeur. Le territoire doit être mieux exploiter au nom de la rentabilité et d’une stratégie court-termiste. Les marionnettistes de la bourse et des produits dérivés n’attendent pas. Ils veulent du charbon, du cacao, de l’huile de palme, et beaucoup de bétonnage.

Pourtant, il faut relever que les batailles de la population peut porter des fruits. Pas facile, mais possible… enfin parfois.

C’est ainsi que lorsque les pelleteuses ont voulu bétonner ce qui reste d’un des derniers espaces verts de Beyrouth, la population a réussi à chasser les constructeurs. L’espace deviendra un jardin. Un seul bémol à relever tout de même, l’histoire ne dit pas comment les beaux pins déracinés pourront probablement être replantés… Tout comme elle ne dit pas quels genres de semences sont à la base des probables nouvelles plantations …

Question: à partir de quel seuil la déforestation condamne la vie sur terre?

LHK

« Voilà le désastre à Vendenheim où les abatteuses sont à l’action. L’Etat est aux abonnés absents, plus de réponse du Gouvernement, pas plus que des services de l’Etat locaux. Pourtant leur arrêtés ne sont pas respectés et ils en ont été informé dès ce matin très tôt ! » Alsace Nature



L’Allemagne va raser une forêt vieille de 12 000 ans pour agrandir une mine de charbon.

Située tout près d’Aix-La-Chapelle, dans l’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la forêt de Hambach est l’une des forêts les plus anciennes d’Allemagne : elle est vieille de 12 000 ans. Elle est toutefois menacée par une mine de charbon qui la borde depuis 1978 et la ronge toujours un peu plus. Le 13 septembre derniers, des militants écologistes y ont été expulsés de force pour commencer à raser le territoire et débuter l’agrandissement de la plus grande mine à ciel ouvert d’Europe.

Le combat de ces activistes environnementaux a pourtant été de longue haleine pour tenter de défendre les 200 hectares restant de la forêt, qui comptait 4 100 hectares avant l’arrivée de la mine. Pendant six ans, ils ont occupé les lieux pour empêcher le groupe de production d’électricité RWE d’abattre les arbres. Mais après des années de tolérance, la police allemande a choisi l’expulsion par la force, en tenue anti-émeute.

La forêt était devenue un symbole de résistance face à la production d’énergies fossiles. En effet, celles-ci reste une source importante de production d’électricité, d’autant plus depuis que l’Allemagne a décidé en 2011 de sortir du nucléaire à partir de 2022, rappelle Le Monde. Le prochain agrandissement de la mine reste prévu pour le 1er octobre 2018 et il pourrait bien s’agir du dernier.

Malaurie Chokoualé

Sources : Quartz/Le Monde https://www.ulyces.co/news/lallemagne-va-raser-une-foret-vieille-de-12-000-ans-pour-agrandir-une-mine-de-charbon/