Le Conseil fédéral se moque des personnes âgées! LHK

Le Conseil fédéral se distingue par 2 points tout compte fait complémentaires.

Le premier est son soutien indéfectible à la politique expansionniste et ruineuse de la BNS, dont il a la responsabilité au plan constitutionnel. Celle-ci mobilise les richesses du pays, puis les convertit en monnaies étrangères, pour enfin les investir dans des actifs plus ou moins pourris, plus ou moins risqués, voire plus ou moins condamnés.

Ce faisant, le pays cumule 3 pénalités:

L’assèchement de liquidités au niveau de l’économie réelle et locale au profit des acteurs de la haute finance internationale. Un risque sur le taux de change. Un risque sur la qualité des actifs auxquels appartiennent ceux qui sont condamnés à l’image des obligations publiques de certains pays, ou ceux dont la valeur est surévaluée…

A ce stade, nous ne parlons pas des pratiques hautement spéculatives des opérations de repos, et autres boursicotage avec les produits dérivés…. La BNS devra un jour nous expliquer si oui ou non elle pratique via ses entreprises satellites, p.ex Six group, à la titrisation de nos crédits hypothécaires… A suivre donc.

Graphique et commentaire de Roger Burkhard avec un lien sur un article de Marc Meyer, économiste suisse:

Voir analyse de Marc Meyer: https://insideparadeplatz.ch/2018/09/03/die-snb-zeitbombe-tickt-die-nzz-nickt/

Le même Conseil fédéral mène simultanément une politique anti-sociale décomplexée. Il faut dire que le point précédent est si phagocyteur des ressources qu’il ne peut probablement pas faire autrement…

Eh bien dans un accès de générosité, voilà cette autorité, dite « suprême » , qui jette 10 francs suisses, soit un peu plus de 8 euros, par mois pour les personnes âgées.

Pour se faire une idée de la valeur de ces 10 francs mensuels, elle équivaut à un peu plus de 2 cafés en Suisse romande. Sans brioche bien sûr!

Les personnes âgées sont les souffre douleur de la globalisation. Elles sont coûteuses, peu productives, et donc à peu près inutiles. Leur maltraitance dans les EMS n’est suivie d’aucune réorganisation en profondeur du système…

Relevons au passage que la structure supposée les défendre est présidée par l’ancienne architecte du système financier et monétaire catastrophique du pays…

Ceci explique-t-il cela? Peut-être, peut-être pas… En attendant, les chiffres de la paupérisation de nos aînés est un scandale, une autre forme de maltraitance de personnes incapables de se défendre.

Rappelons que cette augmentation honteuse de quelques francs intervient au lendemain d’un cadeau fiscal énorme offert entre autres aux grandes banques constituées en holdings (voir article précédent)! Il faut dire qu’il y a conflit d’intérêts lorsqu’un pays est dirigé par certains conseillers fédéraux qui voient leur holding bénéficier d’optimisation fiscale sous les cocotiers luxembourgeois.

Il faut préciser au lecteur non suisse que ce pays est, contrairement à la propagande, un enfer fiscal pour sa population captive, dont les personnes âgées, qui ne peuvent se délocaliser.

Deux poids, deux mesures sous un soleil d’inéquité constante et durable. Les privilèges des holdings et du tandem banques centrales-grandes banques écrasent aujourd’hui les citoyens! Ce sont les très grandes entreprises qui ont des pouvoirs cumulés, et qui sont dignement représentées aux plus hauts niveaux de la gouvernance politique.

Les lois sont votées non pas en fonction du bien de tous, mais de celui d’une poignée qui s’est appropriée des avantages dont la centralisation du pouvoir.

Au nez et à la barbe du citoyen grâce à la réforme de la Constitution de 1999.

LHK