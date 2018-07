Espagne: La démographie est peut-être le plus épineux des soucis… Nicolas Klein

Force est de reconnaître que, parmi les autres potentiels chocs économiques externes qui menacent l’actuel modèle de croissance espagnole, la diminution du nombre de touristes ou de leurs dépenses outre-Pyrénées est un défi que pourrait bien avoir à relever le pays. Comme signalée dans les précédents billets, cette source de revenus représente aujourd’hui 11 % du produit intérieur brut et notre voisin ibérique est devenu l’année dernière le deuxième pays le plus visité au monde, devant les Etats-Unis d’Amérique et derrière la France (soit 82 millions de touristes étrangers)[1]. L’argent dépensé en moyenne par ces visiteurs avait dès le 30 novembre 2017 crû de 10,3 % par rapport à la même période de l’année 2016, avec plus de 82 milliards d’euros[2]. Des facteurs endogènes expliquent ce succès, comme l’ensoleillement du pays, sa double façade maritime (sur la mer Méditerranée et l’océan Atlantique), son patrimoine historique, architectural et artistique à nul autre pareil[3], sa gastronomie, la qualité de son accueil et de ses infrastructures[4] mais aussi sa compétitivité sans égal dans le domaine[5]. Certains éléments internes sont aussi des dangers potentiels, comme les nuisances créées par le trop-plein de touristes dans certaines zones (à l’instar Barcelone, de la côte catalane et des îles Baléares)[6] et les réactions quelquefois violentes qui s’ensuivent de la part de certains groupes radicaux[7].

L’Espagne, désert de l’Europe ?

Bien d’autres facteurs endogènes et exogènes représentent une source de préoccupation pour les dirigeants espagnols en matière d’économie et nous n’allons pas tous les détailler dans ce dossier. Contentons-nous de les évoquer rapidement : l’existence d’un large parc immobilier encore inoccupé et qu’il faudra s’attacher à remplir ou à reconvertir[8], l’incertitude politique et institutionnelle (notamment en Catalogne)[9], le manque criant d’investissement public dans la recherche et le développement[10], les fragilités du secteur bancaire (notamment marqué par sa dualité entre banques et caisses d’épargne)[11], le Brexit[12], les élections générales italiennes de mars 2018 (caractérisée par la poussée des formations eurosceptiques)[13], la guerre commerciale entre les États-Unis d’Amérique et la Chine[14], les tensions américano-iraniennes[15], la chute du tourisme en faveur de la Turquie, de l’Égypte ou de la Tunisie[16], etc. Bref, les causes d’inquiétude ne manquent pas.

La question démographique…

À moyen et long terme, c’est peut-être la démographie qui va poser le plus de problèmes à l’Espagne car cette dernière se retrouve à la confluence de plusieurs phénomènes : le dépeuplement de vastes zones rurales, un faible taux de natalité et un vieillissement accéléré de la population. L’Ouest de la Catalogne, le Sud de l’Aragon, les deux Castilles, la Galice orientale, une bonne partie des Asturies, l’Estrémadure, le Nord de l’Andalousie et certaines zones de la Communauté de Valence perdent ainsi des habitants depuis plusieurs décennies, notamment sous l’effet de l’exode rural[17], ce qui a de nombreuses conséquences négatives à la fois sur la disparition des services publics, la perte d’un mode de vie ancestral ou encore l’environnement[18].

Par ailleurs, avec une espérance de vie à la naissance de 91,64 ans pour les femmes et de 88,6 ans pour les hommes[19] (soit un record pour les pays de l’OCDE après le Japon[20]), les citoyens espagnols vivent très âgés et il faut bien financer leurs pensions de retraite, qui fonctionnent selon un système de répartition. Or, le taux de natalité espagnol est au plus bas depuis la Guerre civile (1936-1939), avec 8,79 naissances pour mille habitants en 2016 et le nombre de nouveau-nés dans le pays pourrait descendre sous les 400 000 d’ici à quelques années[21]. Un million d’Espagnols pourraient disparaître d’ici à quinze ans, ce qui est évidemment très problématique à plusieurs titres : diminution du potentiel de croissance, entraves à l’innovation, rétrécissement de la population active, etc. Cela dit aussi très long sur la confiance que les Espagnols ont dans leur avenir collectif et individuel.

Le gouvernement de Mariano Rajoy a tenté vaille que vaille d’assurer la pérennité du système des retraites dans son pays, notamment en piochant allègrement dans le Fonds de Réserve de la Sécurité sociale, surnommé « tirelire des pensions » (hucha de las pensiones). Créé en 2000 par José María Aznar, ce fonds souverain doit fournir à l’exécutif des moyens supplémentaires pour financer les pensions de retraite en cas de coup dur pour le pays. C’est précisément ce qui est arrivé à l’Espagne à partir de la crise de 2008 et le président du cabinet y a largement eu recours, à tel point qu’à la fin de l’année 2017, 90 % de ce fonds avait été dépensé[22]. Et cela n’est pas près de s’arrêter puisqu’en 2017, il y avait 8,6 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le pays. L’Institut national des Statistiques (INE) estime qu’en 2052, pour chaque personne inactive outre-Pyrénées, il n’y aura qu’un actif disposant d’un emploi[23]. L’Espagne est aussi un des pays les plus généreux d’Union européenne en matière de pensions de retraite puisque ces dernières y sont les quatrièmes du continent proportionnellement au salaire moyen des habitants[24] – et ce en dépit des réformes très impopulaires faites durant la crise[25] ainsi que de la très faible pression fiscale par rapport aux voisins de l’Espagne[26].

