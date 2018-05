Haute finance: ses pratiques délictueuses mettent en danger le grand public. Vidéo

Voici un reportage que nous offre Arte (2017) sur la mort d’un banquier italien.

Son tort? Il a failli témoigner…

Mais au-delà de cet assassinat, il est utile de voir comment les alliances des mondes politiques et financiers mettent en danger le grand public….

Jamais très loin des drames financiers, les produits dérivés trouvent leur place dans cette vidéo avec la mort (assassinat) d’un grand spécialiste de la chose. Ce dernier fut un collaborateur de la Deutsche Bank, un des établissements de la planète finance les plus exposés aux dérivés…

Le monde de la haute finance semble bien, à l’image de cette vidéo, celui de paillettes, mais surtout de magouilles, de trafic d’influences, et de mort…

Il me paraît de plus en plus utile de préciser que ce monde n’est en aucun cas celui des banques et caisses d’épargne nationales. En revanche, il est celui des grandes too big to fail, des banquiers centraux, et des autres acteurs supranationaux…

Ce monde de la haute finance livre une bataille sans merci à la finance locale (en Suisse banques cantonales, Raiffeisen, Postfinance,…) pour les évincer du marché, et récupérer by the way leur pactole…

Veillez chers amis sur ces établissements locaux , ils sont les garants de ce qui reste de notre « liberté » économique et financière…

LHK