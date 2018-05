Résister à la dictature de la machine informationnelle! Liliane Held-Khawam

Source image: Femme actuelle

Le monde du 21ème siècle est dominé par une violence omniprésente. Rien de nouveau sous le soleil direz-vous. Pourtant, son intrusion dans notre sphère privée et intime est un phénomène inquiétant! Aujourd’hui, les horreurs sont photographiées, filmées et retransmises en direct, ou en différé.

Commentaires et ressassement compris!

La société de l’information et sa technologie nous propulsent tous les jours dans un monde violent et pervers. Elle se complaît à zoomer sur la scène du crime, la scène obscène, nous forçant à prendre part à l’acte à travers le spectacle… Bon gré mal gré, nous devenons des spectateurs d’un déchaînement continu de toutes sortes de criminels, et ce un peu partout dans le monde. C’est si vrai qu’en 2012 « la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat (France) a organisé, conjointement avec la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, un cycle d’auditions sur « la violence dans les médias audiovisuels et ses conséquences sur les enfants et la société ».

(…) Au sortir de l’adolescence, un jeune adulte a sans doute vu plus de cadavres dans les séries télévisés qu’il ne sera confronté à la mort tout au long de sa vie réelle. Les évolutions technologiques rendent accessibles ces scènes de violence à tout moment et sur tout support numérique. (…) » https://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-264-notice.html



En tant qu’êtres humains dotés de sensibilité, nous ne sommes pas neutres face aux horreurs. Quand ces images scrupuleusement rapportées, envahissent quotidiennement notre subconscient, elles marquent au fer rouge les âmes les plus sensibles et les plus vulnérables.



Alors on se dit que nos dirigeants vont intervenir, eux qui parlent de sécurité, de droits de l’homme et de démocratie à tout bout de champ. On s’attend à ce qu’ils fassent quelque chose. Mais non, ils enchaînent les inepties, confirmant leur incompétence en direct. Et on prend conscience de leur impuissance totale et parfaite. Un spectacle de plus. Une information parmi d’autres gérées et régurgitées par la machine informationnelle.

Résultat? Démuni et révolté, le citoyen devient le réceptacle de toutes sortes de sentiments plus ou moins destructeurs. Les émotions affluent. Tous les jours. Tous les jours plus.

Nous finissons par devenir des observateurs de moins en moins silencieux. En colère pour les uns, terrorisés pour d’autres, intimidés pour certains, nous finissons par sortir de nous-mêmes, au risque de perdre de vue ce pourquoi nous sommes sur cette terre.

Certains se défoulent sur Facebook, d’autres plus impétueux prennent la route du jihad. Le système dérape. Peut-être… Mais peut-être pas tout compte fait. L’excité des réseaux sociaux, tout comme le jihadiste, alimentent à leur tour le système de l’information.

Le monstre informationnel s’en régale… Le spectacle continue.

La société de l’information et de la surveillance est une dictature mentale qui vous happe et vous détourne de votre trajectoire… Ainsi les spectateurs d’hier sont devenus les acteurs d’histoires qui les dépassent, et qui ne sont pas les leurs.

Ce faisant, l’individu est dépossédé de sa vie. La vraie… Une mort mentale et émotionnelle qui ne dit pas son nom…

LHK