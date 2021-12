Le projet maléfique de Gates s’appuie sur la corruption. 319 millions déversés dans les médias.

Bill Gates est un corrupteur de tout ce qui compte dans le domaine public, académique, médiatique, politique, et scientifique. Même le storytelling de la fondation de Microsoft cache mal un immense plagiat connu des initiés et bien protégé par les médias mainstream.

Aujourd’hui Gates symbolise la face odieuse et hideuse de la gestion de la crise Covid, qui a fait confiner, contre tout bon sens, l’humanité, fait masquer les enfants, et fait expérimenter une thérapie génique sur l’humanité.

Comment atteint-il tous ses objectifs si facilement? Pas besoin de grande intelligence. Il suffit d’acheter les compétences, les individus et les moyens utiles. La force de Bill Gates est qu’il peut créer de la monnaie à loisir. Il est actionnaire de plusieurs banques qui sont des primary dealers. Je répète encore une fois: primary dealers sont les créateurs privés de monnaie contre dettes publiques. Ils ont l’exclusivité de la chose. Les banques centrales ne créent que le « cash » que Gates milite à faire supprimer au travers d’une de ses multiples associations militantes: Better Than cash alliance. Ses moyens financiers dépassent tout entendement.

En 2017, Visa annonce une nouvelle initiative aux États-Unis dans le cadre d’un effort plus large visant à dissuader les consommateurs d’utiliser des espèces. La société de cartes de crédit prévoit de donner 500 000 $ à 50 restaurants et vendeurs d’aliments pour payer leurs coûts de technologie et de marketing, à condition que les entreprises s’engagent à refuser de l’argent.

Ceci est un exemple pour illustrer la guerre qui fait rage, depuis de nombreuses années, contre la monnaie physique.L’organisation qui fut mise en place est redoutable. Ainsi Better than cash alliance fut fondée par l’incontournable Bill& Melinda Gates Foundation (parmi les principaux promoteurs et sponsors avec la Citi et Omidyar net.), Citibank, Mastercard, Omidyar Network de Pierre Omidyar du fondateur de eBay, USAID et Visa Inc. Une série d’organisations internationales en sont membres. Depuis, on y compte la Catholic Relief Services, Care, la World Food Program, World Savings Banks Institute (Institut de l’épargne bancaire mondiale), ou la Clinton Development Initiative… https://lilianeheldkhawam.com/2020/08/08/la-suppression-du-cash-une-etape-vers-le-transhumanisme-big-reset/

Au moment où il milite avec ardeur pour faire suèpprimer le cash, et faire injecter des produits géniques, son principal pilier qu’est Microsoft met au point un système où les activités du corps humain permettent le mining des cryptomonnaies. Diabolique donc, et je mesure mes mots.

Et avec un immense pied de nez d’un homme qui se prend pour un dieu intouchable, le brevet est enregistré avec le nombre 060606.

Parallèlement à tout ceci, voilà sa fondation mêlée à la mise au point d’un patch à injecter sous la peau.

Ces petits points sont invisibles à l’oeil nu mais détectables lorsqu’ils sont exposés à une partie du spectre lumineux, invisible pour nous, proche de l’infrarouge. Un smartphone modifié, pointé sur la peau, permet de faire apparaître, fluorescent sur l’écran, le cercle ou la croix. https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/dans-le-futur-le-carnet-de-vaccination-pourrait-etre-injecte-sous-la-peau-1158342

Vous aurez beau accepter toutes les injections que vous voudrez, un jour vous serez obligés de vous faire injecter ces petits points de l’ingéniere quantique. Ceux qui croient que la puce RFID de la taille d’un grain de riz retarde d’une guerre. Aujopurd’hui ces gens travaillent au niveau des nanos, soit de l’infiniment petit.

Mettez bout à bout l’ensemble des projets pour lesquels Bill Gates milite et vous aurez le projet infernal global dont il est l’ambassadeur.

Ce monsieur paie, ordonne, et atteint des résultats inimaginables. Simultanément, les Etats sont ruinés. Donc il n’y a que Bill Gates et sa galaxie qui peuvent financer l’ONU, l’OMS, etc. Mais rassurez-vous ce n’est que temporaire car les Etats devront s’endetter pour rembourser. N’oubliez pas, ils tiennent de près les primary dealers. Très facile donc.

Grâce à ce qui précède, ce monsieur a pris en otage l’OMS, les Etats de la planète, et tout ce qui touche à la santé publique planétaire. Voici un petit exemple du prix du vaccin qui quintuple. Et l’Etat suisse préfère dire qu’il s’est trompé dans ses calculs. Incroyable!

Ainsi quand des journalistes d’investigation admis par le mainstream dénoncent les centaines de millions de dollars déversés par le chouchou des médias grand public, il faut applaudir même si l’analyse s’arrête à des questionnements. Pourquoi se réjouir alors que nous dénonçons la chose depuis des années? Parce que cela donne l’impression que quelque chose se passe dans le monde de Gates. Le sentiment qu’il pourrait être lâché un de ces jours…

Il est aussi important que ces médias sachent que eux aussi pourraient être lâchées. Sans eux, il aurait été impossible à Gates d’envoyer des gens en bonne santé se faire injecter un produit sorti de la panoplie de la thérapie génique, dont il est interdit de connaître les effets secondaires à court, moyen et long terme. Les promoteurs des projets de Gates feraient bien de s’en souvenir. Certains l’ont payé cher à Nuremberg.

Il a fallu la ténacité de scientifiques indépendants qui prennent des risques considérables puisque les amis du monsieur ne sont pas tous fréquentables….

Voilà que cet homme qui défie l’humanité entière les yeux dans les yeux et qui a des projets inconnus pour l’humanité finit par porter de telles casseroles qu’il n’est plus possible de les cacher. (Source photo inconnue, circule sur Facebook. J’ai toutefois contrôlé les identités signalées)

Cependant, ne jamais oublier que Bill Gates n’est que l’image et le potentiel fusible d’un système tentaculaire qui s’est juré de fusionner l’humain avec la machine, créant de ce fait une race de sous-hommes faciles à asservir. Et ce plan peut parfaitement se poursuivre avec un Gates donné en pâture.

Les jours de Gates sont très probablement comptés en tant que cheville ouvrière visible du système global public-privé. Il n’est toutefois que la partie émergée d’un immense iceberg qui se sert de la rhétorique de la théorie du complot pour empêcher le public, abruti par des médias et des experts corrompus, d’accéder à la véritable information.

La vérité vaincra, et les destructeurs de la planète seront confondus sur la place publique.

LHK

Vandana Shiva dénonce les faux discours et les dégâts qu’occasionnent les projets de cet homme.

Des documents montrent que Bill Gates a donné 319 millions de dollars à des médias pour promouvoir son programme mondial

Alan MacLeod · 21 novembre 2021

Cet article a été initialement publié par Mint Press News.

Lisez l’enquête de Grayzone sur l’empire mondial de la santé publique et la machine de propagande de Bill Gates ici .

Jusqu’à son récent divorce désordonné, Bill Gates bénéficiait d’une sorte de laissez-passer gratuit dans les médias d’entreprise. Généralement présenté comme un gentil nerd qui veut sauver le monde, le cofondateur de Microsoft a même été sans ironie baptisé « Saint Bill » par The Guardian .

Alors que les empires médiatiques d’autres milliardaires sont relativement bien connus, la mesure dans laquelle l’argent de Gates garantit le paysage médiatique moderne ne l’est pas. Après avoir trié plus de 30 000 subventions individuelles, MintPress peut révéler que la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) a fait plus de 300 millions de dollars de dons pour financer des projets médiatiques.

Les destinataires de cet argent sont parmi les plus importants organes d’information américains, notamment CNN , NBC, NPR , PBS et The Atlantic . Gates parraine également une myriade d’organisations étrangères influentes, dont la BBC , The Guardian , The Financial Times et The Daily Telegraph au Royaume-Uni ; des journaux européens de premier plan tels que Le Monde (France), Der Spiegel (Allemagne) et El País (Espagne) ; ainsi que de grands diffuseurs mondiaux comme Al-Jazeera .

L’argent de la Fondation Gates destiné aux programmes médiatiques a été divisé en plusieurs sections, présentées par ordre numérique décroissant, et comprend un lien vers la subvention correspondante sur le site Web de l’organisation.

Récompenses directement aux médias :

NPR- $24,663,066

The Guardian (including TheGuardian.org)- $12,951,391

Cascade Public Media – $10,895,016

Public Radio International (PRI.org/TheWorld.org)- $7,719,113

The Conversation- $6,664,271

Univision- $5,924,043

Der Spiegel (Germany)- $5,437,294

Project Syndicate- $5,280,186

Education Week – $4,898,240

WETA- $4,529,400

NBCUniversal Media- $4,373,500

Nation Media Group (Kenya) – $4,073,194

Le Monde (France)- $4,014,512

Bhekisisa (South Africa) – $3,990,182

El País – $3,968,184

BBC- $3,668,657

CNN- $3,600,000

KCET- $3,520,703

Population Communications International (population.org) – $3,500,000

The Daily Telegraph – $3,446,801

Chalkbeat – $2,672,491

The Education Post- $2,639,193

Rockhopper Productions (U.K.) – $2,480,392

Corporation for Public Broadcasting – $2,430,949

UpWorthy – $2,339,023

Financial Times – $2,309,845

The 74 Media- $2,275,344

Texas Tribune- $2,317,163

Punch (Nigeria) – $2,175,675

News Deeply – $1,612,122

The Atlantic- $1,403,453

Minnesota Public Radio- $1,290,898

YR Media- $1,125,000

The New Humanitarian- $1,046,457

Sheger FM (Ethiopia) – $1,004,600

Al-Jazeera- $1,000,000

ProPublica- $1,000,000

Crosscut Public Media – $810,000

Grist Magazine- $750,000

Kurzgesagt – $570,000

Educational Broadcasting Corp – $506,504

Classical 98.1 – $500,000

PBS – $499,997

Gannett – $499,651

Mail and Guardian (South Africa)- $492,974

Inside Higher Ed.- $439,910

BusinessDay (Nigeria) – $416,900

Medium.com – $412,000

Nutopia- $350,000

Independent Television Broadcasting Inc. – $300,000

Independent Television Service, Inc. – $300,000

Caixin Media (China) – $250,000

Pacific News Service – $225,000

National Journal – $220,638

Chronicle of Higher Education – $149,994

Belle and Wissell, Co. $100,000

Media Trust – $100,000

New York Public Radio – $77,290

KUOW – Puget Sound Public Radio – $5,310

Ensemble, ces dons totalisent 166 216 526 $. L’argent est généralement dirigé vers des problèmes proches du cœur de Gatese. Par exemple, la subvention de 3,6 millions de dollars de CNN a été consacrée à « un reportage sur l’égalité des sexes avec un accent particulier sur les pays les moins avancés, en produisant du journalisme sur les inégalités quotidiennes subies par les femmes et les filles à travers le monde », tandis que le Texas Tribune a reçu des millions pour « accroître la sensibilisation et l’engagement du public sur les questions de réforme de l’éducation au Texas. » Étant donné que Bill est l’un des plus fervents partisans des écoles à charte , un cynique pourrait interpréter cela comme une propagande pro-entreprise des écoles à charte dans les médias, déguisée en reportage objectif.

La Fondation Gates a également versé près de 63 millions de dollars à des organisations caritatives étroitement liées aux grands médias, dont près de 53 millions de dollars à BBC Media Action, plus de 9 millions de dollars à la Staying Alive Foundation de MTV et 1 million de dollars au New York Times Neediest Causes Fund. Bien qu’ils ne financent pas spécifiquement le journalisme, les dons à la branche philanthropique d’un acteur multimédia doivent tout de même être notés.

Gates continue également de souscrire à un vaste réseau de centres de journalisme d’investigation, totalisant un peu plus de 38 millions de dollars, dont plus de la moitié sont allés au Centre international des journalistes basé à DC pour étendre et développer les médias africains.

Ces centres comprennent :

International Center for Journalists- $20,436,938

Premium Times Centre for Investigative Journalism (Nigeria) – $3,800,357

The Pulitzer Center for Crisis Reporting – $2,432,552

Fondation EurActiv Politech – $2,368,300

International Women’s Media Foundation – $1,500,000

Center for Investigative Reporting – $1,446,639

InterMedia Survey institute – $1,297,545

The Bureau of Investigative Journalism – $1,068,169

Internews Network – $985,126

Communications Consortium Media Center – $858,000

Institute for Nonprofit News – $650,021

The Poynter Institute for Media Studies- $382,997

Wole Soyinka Centre for Investigative Journalism (Nigeria) – $360,211

Institute for Advanced Journalism Studies – $254,500

Global Forum for Media Development (Belgium) – $124,823

Mississippi Center for Investigative Reporting – $100,000

En plus de cela, la Fondation Gates offre également de l’argent aux associations de presse et de journalisme, à hauteur d’au moins 12 millions de dollars. Par exemple, la National Newspaper Publishers Association — un groupe représentant plus de 200 points de vente — a reçu 3,2 millions de dollars.

La liste de ces organisations comprend :

Education Writers Association – $5,938,475

National Newspaper Publishers Association – $3,249,176

National Press Foundation- $1,916,172

Washington News Council- $698,200

American Society of News Editors Foundation – $250,000

Reporters Committee for Freedom of the Press- $25,000

Cela porte notre total cumulé à 216,4 millions de dollars.

La fondation finance également la formation directe de journalistes du monde entier, sous forme de bourses, de cours et d’ateliers. Aujourd’hui, il est possible pour un individu de suivre une formation de journaliste grâce à une subvention de la Fondation Gates, de trouver du travail dans un point de vente financé par Gates et d’appartenir à une association de presse financée par Gates. Cela est particulièrement vrai des journalistes travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement mondial, ceux dans lesquels Gates lui-même est le plus actif et où l’examen minutieux des actions et des motivations du milliardaire est le plus nécessaire.

Les subventions de la Fondation Gates relatives à l’instruction des journalistes comprennent :

Johns Hopkins University – $1,866,408

Teachers College, Columbia University- $1,462,500

University of California Berkeley- $767,800

Tsinghua University (China) – $450,000

Seattle University – $414,524

Institute for Advanced Journalism Studies – $254,500

Rhodes University (South Africa) – $189,000

Montclair State University- $160,538

Pan-Atlantic University Foundation – $130,718

World Health Organization – $38,403

The Aftermath Project- $15,435

La BMGF finance également un large éventail de campagnes médiatiques spécifiques à travers le monde. Par exemple, depuis 2014, elle a fait un don de 5,7 millions de dollars à la Population Foundation of India afin de créer des pièces de théâtre qui promeuvent la santé sexuelle et reproductive, dans le but d’augmenter les méthodes de planification familiale en Asie du Sud. Pendant ce temps, il a alloué plus de 3,5 millions de dollars à une organisation sénégalaise pour développer des émissions de radio et du contenu en ligne contenant des informations sur la santé. Les partisans considèrent que cela aide des médias gravement sous-financés, tandis que les opposants pourraient considérer qu’il s’agit d’un milliardaire utilisant son argent pour diffuser ses idées et ses opinions dans la presse.

Projets médias soutenus par la Fondation Gates :

European Journalism Centre – $20,060,048

World University Service of Canada – $12,127,622

Well Told Story Limited – $9,870,333

Solutions Journalism Inc.- $7,254,755

Entertainment Industry Foundation – $6,688,208

Population Foundation of India- $5,749,826 –

Participant Media – $3,914,207

Réseau Africain de l’Education pour la santé- $3,561,683

New America – $3,405,859

AllAfrica Foundation – $2,311,529

Steps International – $2,208,265

Center for Advocacy and Research – $2,200,630

The Sesame Workshop – $2,030,307

Panos Institute West Africa – $1,809,850

Open Cities Lab – $1,601,452

Harvard university – $1,190,527

Learning Matters – $1,078,048

The Aaron Diamond Aids Research Center- $981,631

Thomson Media Foundation- $860,628

Communications Consortium Media Center – $858,000

StoryThings- $799,536

Center for Rural Strategies – $749,945

The New Venture Fund – $700,000

Helianthus Media – $575,064

University of Southern California- $550,000

World Health Organization- $530,095

Phi Delta Kappa International – $446,000

Ikana Media – $425,000

Seattle Foundation – $305,000

EducationNC – $300,000

Beijing Guokr Interactive – $300,000

Upswell- $246,918

The African Academy of Sciences – $208,708

Seeking Modern Applications for Real Transformation (SMART) – $201,781

Bay Area Video Coalition- $190,000

PowHERful Foundation – $185,953

PTA Florida Congress of Parents and Teachers – $150,000

ProSocial – $100,000

Boston University – $100,000

National Center for Families Learning – $100,000

Development Media International – $100,000

Ahmadu Bello University- $100,000

Indonesian eHealth and Telemedicine Society – $100,000

The Filmmakers Collaborative – $50,000

Foundation for Public Broadcasting in Georgia Inc. – $25,000

SIFF – $13,000

Total: $97,315,408

319,4 millions de dollars et (beaucoup) plus

Ensemble, ces projets médiatiques parrainés par Gates s’élèvent à un total de 319,4 millions de dollars. Cependant, cette liste non exhaustive présente des lacunes évidentes, ce qui signifie que le chiffre réel est sans aucun doute bien plus élevé. Premièrement, il ne compte pas les sous-subventions, c’est-à-dire l’argent donné par les bénéficiaires aux médias du monde entier. Et tandis que la Fondation Gates favorise un air d’ouverture sur elle-même, il existe en réalité peu d’informations publiques précieuses sur ce qu’il advient de l’argent de chaque subvention, à l’exception d’une courte description d’une ou deux phrases écrite par la fondation elle-même sur son site Web. . Seuls les dons aux organisations de presse elles-mêmes ou aux projets pouvant être identifiés à partir des informations sur le site Web de la Fondation Gates en tant que campagnes médiatiques ont été comptabilisés, ce qui signifie que des milliers de subventions comportant un élément médiatique n’apparaissent pas dans cette liste.

Un exemple en est le partenariat de la BMGF avec ViacomCBS, la société qui contrôle CBS News , MTV, VH1, Nickelodeon et BET . Les médias de l’époque indiquaient que la Fondation Gates payait le géant du divertissement pour insérer des informations et des messages d’intérêt public dans sa programmation et que Gates était intervenu pour modifier les scénarios d’émissions populaires comme ER et Law & Order: SVU.

Cependant, lors de la vérification de la base de données des subventions de BMGF, « Viacom » et « CBS » sont introuvables, la subvention probable en question (totalisant plus de 6 millions de dollars) décrivant simplement le projet comme une « campagne d’engagement public visant à améliorer les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires et taux d’achèvement des études postsecondaires visant spécifiquement les parents et les étudiants », ce qui signifie qu’il n’a pas été compté dans le total officiel. Il y a sûrement beaucoup d’autres exemples comme celui-ci. « Pour un organisme de bienfaisance bénéficiant d’un privilège fiscal qui clame si souvent l’importance de la transparence, il est remarquable à quel point la Fondation Gates est extrêmement secrète à propos de ses flux financiers » , a déclaré à MintPress Tim Schwab , l’un des rares journalistes d’investigation à avoir scruté le milliardaire de la technologie . .

Ne sont pas non plus incluses les subventions visant à produire des articles pour des revues universitaires. Bien que ces articles ne soient pas destinés à la consommation de masse, ils constituent régulièrement la base d’articles dans la presse grand public et aident à façonner les récits autour de questions clés. La Fondation Gates a largement contribué aux sources universitaires, avec au moins 13,6 millions de dollars consacrés à la création de contenu pour la prestigieuse revue médicale The Lancet .

Et, bien sûr, même l’argent donné aux universités pour des projets purement de recherche finit par se retrouver dans des revues universitaires, et finalement, en aval dans les médias de masse. Les universitaires subissent de fortes pressions pour imprimer leurs résultats dans des revues prestigieuses ; « publier ou périr » est le mantra des départements universitaires. Par conséquent, même ces types de subventions ont un effet sur nos médias. Ni ceux-ci ni les subventions finançant l’impression de livres ou la création de sites Web ne comptent dans le total, bien qu’ils soient aussi des formes de médias.

Profil bas, longs tentacules

Par rapport à d’autres milliardaires de la technologie, Gates a gardé son profil de contrôleur des médias relativement bas. L’ achat du Washington Post par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour 250 millions de dollars en 2013 était une forme d’influence médiatique très claire et évidente, tout comme la création par le fondateur d’eBay Pierre Omidyar de First Look Media, la société propriétaire de The Intercept .

Bien qu’ils passent plus inaperçus, Gates et ses entreprises ont accumulé une influence considérable dans les médias. Nous comptons déjà sur des produits appartenant à Microsoft pour la communication (par exemple Skype, Hotmail), les médias sociaux (LinkedIn) et le divertissement (Microsoft XBox). De plus, le matériel et les logiciels que nous utilisons pour communiquer sont souvent fournis par le Seattleite de 66 ans. Combien de personnes lisant ceci le font sur un téléphone Microsoft Surface ou Windows et le font via le système d’exploitation Windows ? De plus, Microsoft détient des participations dans des géants des médias tels que Comcast et AT&T . Et le « MS » dans MSNBC signifie Microsoft.

Les gardiens des portes des médias

Le fait que la Fondation Gates finance une partie importante de notre écosystème médiatique entraîne de graves problèmes d’objectivité. « Les subventions de la fondation aux organisations médiatiques… soulèvent des questions de conflit d’intérêts évidentes : comment les reportages peuvent-ils être impartiaux lorsqu’un acteur majeur tient les cordons de la bourse ? » a écrit le Seattle Times local de Gates en 2011. C’était avant que le journal n’accepte l’ argent de la BMGF pour financer sa section « laboratoire d’éducation ».

Les recherches de Schwab ont révélé que ce conflit d’intérêts va jusqu’au sommet : deux chroniqueurs du New York Times avaient écrit avec enthousiasme sur la Fondation Gates pendant des années sans révéler qu’ils travaillaient également pour un groupe – le Solutions Journalism Network – qui, comme le montre ci-dessus, a reçu plus de 7 millions de dollars de l’association caritative du milliardaire technologique.

Plus tôt cette année, Schwab a également refusé de co-reporter une histoire sur COVAX pour le Bureau of Investigative Journalism , soupçonnant que l’argent que Gates avait injecté dans le magasin rendrait impossible un reportage précis sur un sujet si proche du cœur de Gates. Effectivement, lorsque l’article a été publié le mois dernier, il a répété l’affirmation selon laquelle Gates avait peu à voir avec l’échec de COVAX, reflétant la position de la BMGF et les citant tout au long. Ce n’est qu’à la toute fin de l’histoire de plus de 5 000 mots qu’il a révélé que l’organisation qu’elle défendait payait les salaires de son personnel.

«Je ne crois pas que Gates ait dit au Bureau of Investigative Journalism quoi écrire. Je pense que le bureau savait implicitement, voire inconsciemment, qu’il devait trouver un moyen de raconter cette histoire qui ne visait pas son bailleur de fonds. Les effets biaisés des conflits financiers sont complexes mais très réels et fiables », a déclaré Schwab, le décrivant comme « une étude de cas sur les périls du journalisme financé par Gates ».

MintPress a également contacté la Fondation Bill et Melinda Gates pour commentaires, mais n’a pas répondu.

Gates, qui a amassé sa fortune en construisant un monopole et en protégeant avec zèle sa propriété intellectuelle, porte une responsabilité importante dans l’échec du déploiement du vaccin contre le coronavirus à travers le monde. Indépendamment du fiasco du COVAX, il a fait pression sur l’Université d’Oxford pour qu’elle ne rende pas son vaccin financé par l’État open source et accessible à tous gratuitement, mais plutôt pour s’associer à la société privée AstraZeneca, une décision qui signifiait que ceux qui ne pouvaient pas payer étaient bloqués. de l’utiliser. Le fait que Gates ait fait plus de 100 dons à l’université, totalisant des centaines de millions de dollars, a probablement joué un rôle dans la décision. A ce jour, moins de 5% des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu ne serait-ce qu’une seule dose de vaccin COVID. Le nombre de morts qui en découle est immense.

Malheureusement, bon nombre de ces vraies critiques de Gates et de son réseau sont obscurcies par des théories du complot sauvages et fausses sur des choses telles que l’insertion de puces électroniques dans les vaccins pour contrôler la population. Cela signifie que les véritables critiques du cofondateur de Microsoft sont souvent démonétisées et supprimées de manière algorithmique, ce qui signifie que les médias sont fortement dissuadés de couvrir le sujet, sachant qu’ils perdront probablement de l’argent s’ils le font. Le manque d’examen minutieux du deuxième individu le plus riche du monde alimente à son tour des soupçons farfelus.

Gates le mérite certainement. Indépendamment de ses liens profonds et potentiellement de plusieurs décennies avec le tristement célèbre Jeffrey Epstein, ses tentatives pour changer radicalement la société africaine et son investissement dans le géant chimique controversé Monsanto, il est peut-être le principal moteur du mouvement américain des écoles à charte – une tentative de privatiser essentiellement le système éducatif américain. Les écoles à charte sont profondément impopulaires auprès des syndicats d’enseignants, qui voient le mouvement comme une tentative de réduire leur autonomie et de réduire le contrôle public sur la manière et la nature de l’enseignement aux enfants.

Jusqu’à la banque

Dans la plupart des reportages, les dons de Gates sont largement présentés comme des gestes altruistes. Pourtant, beaucoup ont souligné les défauts inhérents à ce modèle, notant que permettre aux milliardaires de décider ce qu’ils font avec leur argent leur permet de définir l’agenda public, leur donnant un pouvoir énorme sur la société.

« La philanthropie peut et est utilisée délibérément pour détourner l’attention des différentes formes d’exploitation économique qui sous-tendent les inégalités mondiales aujourd’hui », a déclaré Linsey McGoey , professeur de sociologie à l’Université d’Essex, au Royaume-Uni, et auteur de No Such Thing as a Free Gift. : La Fondation Gates et le Prix de la Philanthropie.

Elle ajoute : « Le nouveau « philanthrocapitalisme » menace la démocratie en augmentant le pouvoir du secteur des entreprises au détriment des organisations du secteur public, qui sont de plus en plus confrontées à des compressions budgétaires, en partie en rémunérant excessivement les organisations à but lucratif pour fournir des services publics qui pourraient être livrés à moindre coût sans la participation du secteur privé.

La charité, comme l’a noté l’ancien Premier ministre britannique Clement Attlee, « est une chose sans amour et gris froid. Si un homme riche veut aider les pauvres, il doit payer ses impôts avec plaisir, et non pas distribuer de l’argent sur un coup de tête.

Rien de tout cela ne signifie que les organisations qui reçoivent l’argent de Gates – médias ou autres – sont irrémédiablement corrompues, ni que la Fondation Gates ne fait aucun bien dans le monde. Mais cela introduit un conflit d’intérêts flagrant par lequel les institutions mêmes sur lesquelles nous comptons pour tenir responsable l’un des hommes les plus riches et les plus puissants de l’histoire de la planète sont discrètement financées par lui.