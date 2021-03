L’imposture du transhumanisme. France Culture

Le meilleur moyen de lutter contre la mort c’est de vieillir. Certes, mais peut-on dire que nous vivrons 300 ans à 1000 ans grâce à la fusion de l’homme et de la machine. Faux, archi-faux nous disent Danièle Tritsch et Jean Mariani dans leur livre « Ca va pas la tête ! «

Jean Mariani invité dans l’émission Matières à penser avec René Frydman.

Il ne s’agit pas de nier les progrès de l’intelligence artificielle mais de mettre des limites aux croyances pour garder l’esprit scientifique basé sur des preuves. C’est le même esprit scientifique que l’on doit porter sur les sciences cognitives qui ont fait un bond en avant sur la connaissance du fonctionnement du cerveau mais les questions surgissent. Quand on veut comparer l’homme et la machine il faut considérer l’obstacle de la conscience de soi, peut-on reproduire la plasticité neuronale et gliale ? Pourra-t-on soigner les maladies neurodégénératives dont la thérapeutique stagne et repousser la senescence. Entre l’homme réparé et l’homme augmenté, et l’homme immortel… il y a un temps de réflexion.