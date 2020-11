Gardons courage! Apocalypse de Saint Jean.

Un petit moment de détente en ces temps particuliers. Très intéressant de voir que César -comme bien d’autres tyrans- se prenait déjà pour un dieu, tout comme les milliardaires d’aujourd’hui qui courent après une technologie supposée leur garantir l’immortalité.

J’ai été une des premières à alerter sur le cauchemar que l’élite de la finance nous préparait. Certains m’avaient même reproché une attitude catastrophiste. Mon livre Coup d’Etat planétaire en a déprimé quelques-uns.

Pourtant, aujourd’hui, je voudrais vous inviter une fois de plus à regarder au-delà des circonstances, et à croire qu’il y a un espoir. Particulièrement pour les jeunes. La force de Vie est supérieure à la force de mort.

Le modèle mis en place est sans aucun doute diaboliquement intelligent. Et tout laisserait penser qu’il est parfait et que c’en est fini de l’humanité. Mais ami lecteur, c’est un mensonge. Ce modèle s’écroulera, à l’image de tous les empires totalitaires pilotés par des tyrans.

Je reste convaincue que le système, qui se croit parfait car fondé sur la technoscience supposée supérieure à Dieu (voir les cybernéticiens), s’effondrera parce que sa nature technétronique n’a aucune compatibilité avec l’humanité ou avec la nature de la planète. Le développement durable est basé sur un mensonge. Il promet de repousser les limites de la biosphère par la technique.



Je pense sincèrement qu’à l’heure actuelle les tenants du modèle sont enfermés dans une fuite en avant. Nous voyons bien que les peuples ne veulent pas de leurs innovations. Et jusqu’à preuve du contraire, la loi des grands nombres continuera à réserver des surprises à ces petites mains qui se pensent fortes parce que détentrices de richesses acquises par la ruse et la trahison.

Le modèle technétronique repose sur des percées technologiques bien sûr, mais aussi sur l’orgueil démesuré de ses concepteurs, leurs mensonges répétées, et par-dessus tout sur une perversion jamais égalée. Si ces gens avaient été si forts, et si la technoscience avait été suffisante, les leaders du modèle n’auraient pas eu besoin de ruser par le conditionnement des foules pour s’imposer.

Ils ont besoin de vous affaiblir. Ils ont besoin de vous faire peur. Ils ont besoin de vous désécuriser. C’est en acceptant d’entrer dans leurs manipulations qu’ils vont pouvoir dominer et influencer.

Il suffirait de ne pas entrer dans ce schéma pour que l’impondérable se produise. Des femmes et des hommes droits dans leurs bottes, solidement ancrés dans la vie, auraient alors raison de ces vils personnages narcissiques et pervers. En réalité ils sont faibles, peureux et lâches. C’est leur grand secret qu’ils veulent préserver à tout prix. Ils puisent leur force dans le phagocytage de leurs victimes. Ce sont des cannibales. D’ailleurs toute la philosophie de Wall Street est Eat or be eaten. Manger ou être mangé.

Nous devons rester optimistes, continuer de construire des projets même modestes, et préparer d’ores et déjà le monde de demain, celui qui succèdera à l’échec de ceux qui veulent nous transformer en automates.

LHK

Apocalypse chapitre 21 Extrait

21 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus.

2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.

3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.

4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.

5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables.

6 Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.

7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils.

8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.

9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau.

10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.

11 Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal.

12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:

13 à l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l’occident trois portes.

14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l’agneau.

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille.

16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.

17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange.

18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d’or pur, semblable à du verre pur.

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d’émeraude,

20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d’hyacinthe, le douzième d’améthyste.

21 Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d’une seule perle. La place de la ville était d’or pur, comme du verre transparent.

22 Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que l’agneau.

23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau.

24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.

25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura point de nuit.

26 On y apportera la gloire et l’honneur des nations.

27 Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.