Cryptomonnaie ou monnaie digitale, la marque de la bête est déjà brevetée. Nicoletta Forcheri

16 Il s’assura que tous les peuples, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevraient une marque sur leur main droite et sur leur front ; 17 et que personne ne pourrait acheter ou vendre sans une telle marque, c’est-à-dire le nom de la bête ou le numéro de son nom. C’est là que réside la sagesse. Que celui qui est sage calcule le nombre de la bête : c’est un nom d’homme. Et ce nombre est de six cent soixante-six. (666)