Covid-19, des mesures disproportionnées au vu des risques réels! Partie I. LHK

Note sur la vidéo. Je vous poste cette vidéo spécialement pour la partie « revue de presse de quelques pontes de la virologie ». Le petit flottement au niveau des chiffres qui intervient au début n’a pas d’incidence sur le tour d’horizon de presse qui suit.

Ce texte n’est en aucun cas un appel à la désobéissance. Je vous invite à respecter les directives en vigueur dans votre région, tout comme je le fais moi-même.

Les décisions des gouvernants occidentaux reposent toujours plus sur l’Intelligence artificielle et ses algorithmes (cf.Mathematical modelling of infectious disease ICI). Problème: machine, logiciels, et leurs algorithmes sont alimentés par des humains. Il suffit que des erreurs ou fautes soient intégrées pourque les projections qui en résultent seront fausses aussi.

Alors quand, par foi idéologique dans l’Intelligence artificielle, on prend des décisions qui impactent potentiellement tout l’avenir socio-économique d’une région, des entreprises et/ou des populations, on a intérêt à s’assurer que l’on n’emmène pas une civilisation entière dans le mur! Principe de précaution minimum!

Or, tout le monde sait que les chiffres qui alimentent les données statistiques du Covid-19 sont faux! (cf nos précédents articles, mais aussi la vidéo ci-dessus qui a le mérite de compiler les commentaires d’un certain nombre de spécialistes à travers la planète.)

Le COVID-19 ne semble pas offrir les résultats apocalyptiques promis par les médias officiels et certains de leurs experts.Je vous laisse prendre connaissance de ce graphique qui compare les taux de mortalité habituels britannique avec ceux dus au Covid-19. Intéressant! Et cela ne peut être dû au confinement puisque la Grande-Bretagne s’est décidée au confinement bien après les pays de l’UE.

A ce qui précède, il convient d’ajouter ceci: les résultats du protocole du Professeur Didier Raoult dont les résultats présentent le 1er avril 2020 1 mort sur 1’524 personnes traitées! Et cela c’est du tangible.

Pourtant les décisions politiques prises tous azimuts font fi des données des scientifiques en chair et en os, optent pour des modèles douteux et devraient mener, si aucun changement ne devait intervenir, à un cataclysme sociétal!

Le problème est que de fausses statistiques menant à de mauvaises décisions politiques présentent d’importants risques de sabotage de l’ensemble des bases socio-économiques. Certains commentaires éclairés annoncent le big reset bancaire et monétaire pour les prochains jours. Et pour ce faire, les gens doivent être chez eux pour éviter de violentes manifestations.

Personnellement, je ne suis pas convaincue de cette remise à plat de la sphère monétaire pour tout de suite. Cela interviendra certainement avant 2030 avec le Nouveau Monde tel que dicté par cette espèce de Constitution universelle qu’est le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU. Ce dernier a tout de même été signé par l’ensemble des Etats de la planète (unanimité), sous le patronage du pape François en septembre 2015 à New York.

L’épisode actuel pourrait être un ballon d’essai qui favoriserait le développement de la résilience des populations face à un autoritarisme politique historique par son ampleur et son intensité. Le niveau de confinement tel qu’il est imposé en France par les forces de l’ordre, n’est rien d’autre qu’une suppression pure et simple des libertés.

Alors ma question à toutes et à tous est la suivante: Combien de temps tiendront les populations confinées (enfants compris) au plan psychologique? Combien de temps les entreprises PME mises à genoux pourront continuer à verser les salaires? Combien de temps les foyers arriveront-ils à assurer leur subsistance élémentaire (budget de base dont l’alimentaire)? Quid de leurs réserves alimentaires? Quelles répercussions sur les prix et donc sur les budgets (cf image)? Etc. Etc. Etc.

Mis à part l’aspect financier dont nous n’avons relevé que quelques exemples, le confinement va avoir des conséquences majeures sur la poursuite des délocalisations de la production! Rappelons que Wuhan/Chine s’est remise au travail! Nos amis chinois vont se faire un plaisir de récupérer ce qui restent de productions locales en mains de privés, actuellement confinés. Y compris la production agricole!

Délocaliser l’agriculture, la Commission européenne est pour!

https://lilianeheldkhawam.com/2018/11/09/delocaliser-lagriculture-la-commission-europeenne-est-pour-lhk/

Les décisions des gouvernants sont d’autant plus douteuses qu’alors même que la pénurie alimentaire menace, et menacera toujours plus si le confinement devait se poursuivre, la vente des semences, graines et plantons n’est pas reconnue comme « produits de 1ère nécessité! Une décision autoritaire injustifiable quand on sait à quel point les populations européennes non urbaines comptent sur leur potager pour se nourrir été et hiver (conserves faites maison), et… pour se faire plaisir!

Par conséquent, nous émettons le plus grand doute sur la politique menée par les dirigeants politiques, et particulièrement le Conseil fédéral suisse en matière de restrictions en tous genres. Cela est d’autant plus vrai que leur maintien ainsi que leur extension dans le temps ne sont justifiés ni par les importants biais des chiffres, ni par le recul de l’épidémie dans le cas de la Suisse, ni par les risques sous-jacents. (cf partie II)

Liliane Held-Khawam

Note pour rappel

Décision du gouvernement britannique qui depuis le 19 mars ne considère pas le Covid-19 comme m aladie infectieuse à conséquence élevée

https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid