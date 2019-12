Les capitaux de retraite en danger. En cause, le marché du REPO, la surévaluation, taux négatifs, etc.

Les capitaux des retraites sont le grand enjeu du moment de la bataille hégémonique que livre le marché global de la haute finance internationale. Or, les prestations qui lui permettent de rentabiliser leurs avoirs représentent sont toujours plus limitées, et l’existant affichent soit des prix surfaits, soit des risques réels, structurels et difficiles à mesurer.

Une des composantes de ce système peut être considérée comme une arme de destruction massive. Il s’agit du REPO, contraction de » « Sale and Repurchase Agreement ». Elle désigne une transaction dans laquelle deux parties s’entendent simultanément sur deux transactions : une vente de titres au comptant suivie d’un rachat à terme à une date et un prix convenus d’avance. Cette transaction est qualifiée de pension livrée (prise ou mise en pension) en Français.

Cette opération représente une prise de pension des titres par le prêteur de cash et une mise en pension des titres par le prêteur de titres.

Le titre adossé au repo est le collatéral de l’opération.

La cession temporaire de titres ou de créances s’accompagne d’un transfert réel de propriété. » ( définition Finmarkets).

Le marché du repo est un lieu de financement d’entités telles que des hedge funds. Ce marché a un immense besoin en liquidités. Les pertes y sont colossales. Et les banques centrales en sont devenues les garantes. Une sorte d’assureur qui va protéger en permanence les gros acteurs (banques, assurances, hedge funds) au nom de la loi too big to fail, ou trop grande pour faire faillite. Nous pouvons supposons qu’avec pareille philosophie, les petits poissons auront le droit de disparaître.

Ce marché gigantissime a défailli le 17 septembre 2019 dans la zone américaine. On peut raisonnablement supposer que la crise de la Banque du Liban soit liée à ce phénomène. Celle-ci a éclaté au grand jour quelques jours après l’intervention massive de la Fed sur le marché du repo/dollar.

Et quand il y a une crise de liquidités, ça donne ceci:

Ce marché est un gouffre sans fond que tout détenteur de cash sensé voudra éviter.En ce moment, la FED doit gérer simultanément l’équivalent de plusieurs faillites du genre de LTCM, cas que nous avions étudié ici il y a quelques années.

Nous comprenons que les caisses de pension diligentes et sérieuses voudront tout faire pour éviter ce genre de lieux. Sauf que, piégées entre autres par:

Les caisses de pension n’ont plus guère de choix que d’y aller. La chose est d’autant plus perverse que les banques centrales mènent la politique nécessaire et suffisante pour les y pousser. Elles sont une pièce importante du rouage du marché mondial du REPO.

Voici un exemple qui nous est donné par la Banque nationale suisse, qui a brillé ces dernières années par sa stratégie mortifère au niveau national. Elle fut pour mémoire, une des premières à poser les taux négatifs, et mit en place un système qui empêche les caisses de pension de retirer leur juteux pactole des comptes courants, au mépris de la loi. Eh bien en cohérence avec ce qui précède, nous apprenions récemment que celle-ci « réagit face à la montée en puissance des acteurs non bancaires, notamment des assurances, dans certaines opérations financières. Dès le 1er janvier, ces sociétés n’auront plus l’obligation d’avoir des réserves minimales pour solliciter des pensions de titres, indique l’institut d’émission mardi.

Opérations limitées dans le temps, les pensions de titres permettent à la BNS d’approvisionner l’économie en liquidités. La banque centrale achète ainsi des titres à la société demanderesse, qui voit son compte de virement auprès de la BNS crédité en francs. »

Vous comprenez que la BNS lève les dernières mesures de prudence pour grappiller tout ce qu’elle peut pour rabattre les liquidités des caisses de pension (1000 milliards de CHF tout de même. Voir nos précédents articles). A rappeler que ladite BNS sert de cash manager au niveau internationale pour les opérations financières, y compris de REPO, en franc suisse.

Et enfin voici la taille du marché européen des REPO. Selon ICMA qui mène des enquêtes auprès de 58 institutions, celles-ci comptaient dans leurs livres des mises en pension et des prises en pension 7’739.0 milliards d’euros à fin 2018. C’est donc un volume arrêté à une date donnée et non le flus cumulé d’opérations annuelles.

