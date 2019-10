Un modèle économico-financier à bout de souffle. LHK

L’abandon de la convertibilité-or au début des années 70 a ouvert une voie royale à la création monétaire bancaire basée sur la dette. Le mécanisme a permis la création discutable d’une dette, source d’enrichissement illimitée pour les tenants du marché financier… La croissance par la dette est devenue au fil du temps une tyrannie imposée aux populations et à l’ensemble des acteurs de l’économie réelle.

Et voilà que le système basé sur l’endettement génère un retour en forte chute (cf schéma). Un dollar issu de l’endettement global a, ces dernières années, généré moins de croissance du PIB des principales économies. La chose est particulièrement frappante en Chine.

Le ratio PIB/endettement exige toujours plus de liquidités des banques centrales pour compenser l’essoufflement de l’économie globale. Voilà pourquoi, il suffit que la Réserve fédérale réduise son QE, et donc sa monnaie centrale, et la planète finance entre dans une crise de liquidités.

Bref, le modèle cher aux néolibéraux a accouché d’un système souffrant d’une grave addiction aux capitaux, et principalement à ceux de l’épargne.

Chemin faisant, la prise de pouvoir par les détenteurs de l’endettement global semble entrer dans sa phase finale.