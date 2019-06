2050: palmarès des 10 plus grandes économies planétaires…

Commentaire:

Chaque année, PricewaterhouseCoopers prédit la taille des plus grandes économies du monde en 2050. Elle montre un changement radical dans le rapport de force mondial. À l’heure actuelle, l’économie mondiale est toujours dominée par les économies des pays occidentaux. Les économies des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Canada font toutes partie du top 10 actuel des plus grandes économies du monde. Mais en 2050, tout cela a changé. Ensuite, les économies de la Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, du Brésil et du Mexique ont fait d’énormes progrès dans le top 10 des plus grandes économies du monde. D’ici là, la Chine et l’Inde seront les économies numéro 1 et 3 du monde. Si la Chine et l’Inde seront capables de créer un marché ouvert et si elles peuvent fonctionner comme une union économique, elles domineront le monde de toutes les manières imaginables.