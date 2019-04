UBS- Deutsche Bank, un mariage déraisonnable. LHK

UBS pourrait fusionner ses activités de management d’actifs avec celles du même secteur de la Deutsche Bank.

Pour mémoire, nous rappellerons ici nos précédents articles sur la DB.

DB est aussi liée à de vastes scandales qui lui coûtent cher, et qui pourraient être amplifiés à l’avenir. Nous apprenons ainsi que « L’établissement allemand est l’une des seules grandes banques occidentales à avoir continué à prêter de l’argent à l’empire de Donald Trump après la mise en faillite de plusieurs de ses casinos dans les années 1990, aboutissant à des créances aujourd’hui évaluées à 330 millions de dollars. Ce rôle lui vaut d’être au centre de nombreuses enquêtes aux États-Unis.

Les élus démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants depuis janvier, lui ont adressé des demandes d’informations sur les taux d’intérêt accordés à la Trump Organization. Ils veulent également obtenir des détails sur les protagonistes d’une vaste affaire de blanchiment d’argent russe, qui a valu à Deutsche Bank une amende de 630 millions de dollars en janvier 2017 aux États-Unis. »

Ailleurs, nous découvrons que « Mi-mars, la procureure de l’Etat de New York Letitia James avait intimé à la banque allemande de lui fournir de nombreux documents liés à des demandes de prêts et lignes de crédit octroyées à la Trump Organization, holding chapeautant les actifs du magnat de l’immobilier et dont les rênes sont tenues par ses fils Eric et Donald Trump Jr depuis son entrée à la Maison Blanche.

L’argent en question était destiné au financement de projets comme les hôtels Trump dans la capitale fédérale Washington, à Miami et à Chicago, avait indiqué le 12 mars à l’AFP une autre source sous couvert d’anonymat. Il n’était pas possible de savoir mercredi si Deutsche Bank avait déjà fourni tous les documents exigés par la justice new-yorkaise. »

Et voici l’évolution de l’indicateur censé refléter la santé de l’établissement allemand. La valeur de son action, autour de 7 euros, est au plus bas depuis 10 ans.

Et pour être un peu plus complet, il est bon de rappeler que la DB est une arme de destruction massive car chargée de produits dérivés dont la quantité et la qualité relèvent des suppositions, voire des spéculations.

D’ailleurs, la filiale américaine de la banque allemande, cette banque too big to fail, est le seul établissement pour lequel la Réserve fédérale a constaté des « faiblesses importantes » dans le plan de capitalisation.

De l’autre côté de l’Atlantique, les spécialistes alertent sur le fait que la DB pourrait bien être le prochain cygne noir européen.

As I have written in the past, I view (DB) as the next Black Swan in Europe:

« Like Sears (SHLD) , Deutsche Bank has no current profits, is in a state or operating flux, is being forced to sell assets, has an extremely low equity capitalization and a large and leveraged balance sheet.