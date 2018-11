La campagne anti-riches de la RTS. LHK

propagande est l’action de diffuser, de propager, de faire connaître, de faire admettre une doctrine, une idée, une théorie politique. Son but est d’influencer l’opinion publique, de modifier sa perception d’évènements, de personnes, de produits, de convertir, de campagnes de diffusion d’informations toujours partiales et déformées, à grande échelle, parfois insidieuses. Laest l’action de diffuser, de propager, de faire connaître, de. Son but est d’, de modifier sa perception d’évènements, de personnes, de produits, de convertir, de mobiliser ou de rallier des partisans. La propagande prend la forme detoujours, parfois insidieuses.

La propagande, en tant que stratégie de communication d’un parti, d’un pouvoir politique ou militaire, est à la puissance civile ou militaire ce que la publicité est au secteur des biens marchands.

La propagande moderne exploite les connaissances et les techniques de la psychologie et de la communication. Elle privilégie la manipulation des émotions, au détriment des capacités de raisonnement et de jugement.

communication politique. Contrairement aux dictatures utilisant des moyens Les techniques de propagande ne sont pas l’apanage des dictatures , on les trouve également dans les démocraties , sous le nom de. Contrairement aux dictatures utilisant des moyens coercitifs et le pouvoir militaire, dans les démocraties les moyens de conquête ou de conservation du pouvoir sont fondés sur la persuasion et s’appuient sur le pouvoir des médias .(La Toupie.org)



Je partage avec vous une vidéo qui me semble caricaturale tellement l’experte tape sur les riches sans pour autant les définir.

Nous apprenons qu’ils habitent le 16ème parisien, Neuilly et Bourg-la-Reine.

Un peu court comme définition de population. Nombre de personnes habitent des studios, voire des chambres de bonne dans ces coins.

Vous continuez à visionner et vous tombez sur un passage qui nous décrit le portefeuille de Carlos Ghosn. Comment a-t-on fait pour avoir ce genre d’informations? Mystère. En même temps, là où il est, il aura du mal à prendre connaissance des entretiens à charge de la RTS.

Passée la première surprise, je commente sous le post de cette vidéo sur la page Facebook de la télévision d’Etat suisse ainsi:

Forcément, mes travaux ont mis au jour que mêmes les « ultra-riches » peuvent tout perdre d’un jour à l’autre. Pensez à Richard Fuld, le patron de Lehman brothers, ou Bernard Madoff qui a pu déployer durant de nombreuses années ses astuces d’escroc avant de tomber.

Pareil pour Carlos Ghosn qui n’est qu’un pion sur l’échiquier de la globalisation.Il a globalisé la production automobile, mais d’autres puissances pourraient être intéressées par le pouvoir décisionnaire qu’il détient. La chose est d’autant plus intéressante que son arrestation intervient quelques semaines après la signature de l’énorme accord de libre-échange entre l’UE et le Japon, le JEFTA. Celui-ci concernait aussi le secteur automobile.

Nous voilà bien loin des petits bourgeois du 16ème, qui ont certainement le tort d’être encore dans l’économie réelle que convoite le marché de la haute finance!

D’ailleurs dans Dépossession, la démonstration sourcée est faite, que ce sont des personnes morales et non physiques qui détiennent l’essentiel des richesses mondiales. Du coup, un travail sociologique qui fait l’impasse sur cette réalité, perd directement en crédibilité.

Afin d’étayer mon commentaire facebookien sur la page de la RTS tout en évitant de faire de la pub à Dépossession, je me suis servie d’un article du Financial Post que je reprends (ci-dessous) qui corrobore mon commentaire.

Et voilà que cet article a été effacé à 3 reprises! Par la RTS? Par Facebook?

Dans tous les cas, il semblerait que nous soyons confrontés à une campagne de propagande anti-riches.

Du coup, je publie un bout de l’article qui met en échec le contenu de la vidéo orientée de la RTS (traduction de Google)…

LHK

Avec 20 trillions de dollars à eux deux, Blackrock et Vanguard pourraient tout posséder d’ici 2028

Imaginez un monde dans lequel deux gestionnaires d’actifs appellent les coups de feu, dans lequel leurs GDP et où presque chaque fonds de couverture, gouvernement et retraité est un client.

C’est plus proche que vous ne le pensez. Selon les calculs de Bloomberg News, BlackRock Inc. et Vanguard Group, qui sont déjà les plus grands gestionnaires de fonds au monde, réalisent 20 trillions de dollars en moins de dix ans. Amasser cette somme est susceptible de bouleverser le secteur de la gestion d’actifs. entreprises et teste les deux piliers de l’efficacité des marchés et de la gouvernance d’entreprise.

Nul autre que le fondateur de Vanguard, Jack Bogle, largement considéré comme le père du fonds indiciel, laisse entrevoir que trop d’argent est entre trop peu de mains, avec Black Rock, Vanguard et State Street Corp. ensemble détenant des participations importantes dans le plus grand entreprises.

« C’est à peu près 20% de cet oligopole composé de trois personnes », a déclaré Bogle lors d’une comparution devant le Council on Foreign Relations à New York le 28 novembre. « Il est dommage qu’il n’y ait pas plus de personnes dans le secteur des fonds indiciels. »

Vanguard est sur le point de dépenser ses 4,7 trillions de dollars US d’ici 2023, alors que BlackRock pourrait atteindre ce record deux ans plus tard, contre près de 6 000 milliards USD aujourd’hui, selon les projections de Bloomberg News basées sur les plus récentes taux de croissance annuel moyen des actifs sur cinq ans. Ces gains reflètent en partie le marché haussier des actions, qui a entraîné l’inclusion d’actifs dans les produits de placement et pourrait ne pas perdurer

Lire la suite https://business.financialpost.com/investing/a-20-trillion-blackrock-vanguard-duopoly-is-investings-future