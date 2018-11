Refonte de l’ordre mondial. La Suisse en fer de lance. LHK

Quelques semaines avant la votation, du 25 novembre 2018, sur l’initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)», M Berset en tant que président de la Confédération a clairement défendu le multilatéralisme dans les enceintes de l’ONU.

Selon l’AFP « M Berset a mis en garde contre le nationalisme, l’égoïsme et le repli« , en évoquant les dangers du nationalisme, de l’isolationnisme, et de l’égoïsme. Dans ce discours, le président d ela Confédération n’a pas hésité à dire:

« Une politique axée sur le protectionnisme commercial et l’égoïsme a actuellement le vent en poupe. Or, hier comme aujourd’hui, le repli, le protectionnisme, la menace et la violence n’apporteront pas de réponses aux dysfonctionnements et aux déséquilibres du monde dans lequel nous vivons » (Source AFP)

Invoquant la théorie du baquet selon laquelle les solutions doivent être « résolus ensemble », M Berset a associé l’isolationnisme à « une baisse des échanges commerciaux, et par conséquent une baisse de la prospérité« .

Etonnamment, M Berset a affiché clairement sa prise de position en faveur de la « refonte de l’ordre mondial« . Pour appuyer ses propos, il a relevé la baisse du nombre de personnes frappées par l’extrême pauvreté est passé de deux milliards à 700 millions entre 1990 et 2015.

Bien M Berset s’est abstenu d’évoquer le sort des paysans suicidés, des personnes vulnérables qui ne mangent plus forcément à leur faim, des quantités phénoménales de mètres carrés commerciaux vides, etc. Mais bien sûr, ceci est de la politique intérieure suisse. Un sujet à éviter faute de quoi vous serez taxés de nationalistes-souverainistes-isolationnistes-égoïstes-…

Alors quand on connait le poids de la signature des Conseillers fédéraux, on peut se demander pourquoi la votation du 25 novembre est-elle maintenue?

3 député(e)s commentent l’initiative

Il n’y a aucune chance, et je vous le garantis sans prendre de risque, qu’il ne peut y avoir de prévalence du droit suisse sur le droit international. Ceci serait considéré comme une opposition à la théorie du baquet, à la gestion commune depuis l’ONU des ressources (dont celle des humains considérés comme ressources au service des entreprises).

Voici un passage que nous aurions pu écrire:

« Une société a besoin du potentiel de tous ses membres. Le potentiel des personnes constitue le capital d’une société. Toute société doit se donner pour but de découvrir, reconnaître, apprécier et promouvoir ce potentiel. Laisser sommeiller des capacités et des talents sans les découvrir, les négliger, n’implique pas uniquement la déception de ceux qui les possèdent et le risque de les voir se détourner de cette société, mais signifie aussi que l’on renonce à un potentiel qui serait bénéfique à l’existence de la société.

Les migrants constatent souvent que leurs capacités et compétences sont insuffisamment considérées, voire pas du tout. Ou que les aptitudes et qualifications dont ils disposent sont considérées comme étant « inadéquates » ou« inutilisables ». Cela ne se fait pas seulement au détriment des intéressés, mais aussi de la société dans son ensemble » (Extrait de « La Suisse, société de migration, Huit pistes de réflexion sur le thème du potentiel « ).

Sauf que ce texte est émis par des autorités qui sont en quête d’une gouvernance mondiale non seulement multilatérale, mais aussi incluant des partenariats multiples, comprenez les représentants du marché de la haute finance. (Dépossession p50, avec les sponsors des programmes de l’ONU)

La Suisse est un fer de lance de la gouvernance mondiale qui se met en place, activement soutenue par le monde non pas de l’économie locale, mais par celle des firmes transnationales hautement endettées et donc aux mains du marché de la haute finance. Celles-là mêmes qui sont en train de tricoter un nouvel espace planétaire grâce aux myriades de processus de production.

Un espace virtuel émerge, tous les jours plus, fruit des interactions planétaires. Le Conseil fédéral ainsi que la BNS oeuvrent depuis de nombreuses années à l’avènement de ce monde, et de la gouvernance qui lui est associée.

L’hypercontrôle y accompagne l’hyperconcentration de richesses. Vous comprendrez que dans ces conditions la démocratie est un mot obsolète.

Liliane Held-Khawam