Réorganisation du monde: La pédophilie au menu. Vidéo

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en amertume! (Esaïe 5:20)

Dans le cadre de la découverte du nouveau monde, nous avons eu à nous pencher sur maints sujets dont la mafia, les opérations bancaires non censurées de Daëch, l’eugénisme plus présent que jamais, l’esclavage d’adultes mais aussi d’enfants avec les enfants africains à la pointe de la maltraitance (eugénisme oblige!), etc. etc. etc.

Nous avions cru avoir tout entendu, tout vu, relayé les pires combines de vol des populations sous des concepts monétaires fumeux aux allures sophistiquées.

Voici le petit dernier: la pédophilie.

Prônée dans des sphères proches du mainstream supranational, en l’occurrence les conférences Ted X, vecteurs de diffusion d' »idées qui le méritent » la pédophilie serait une sorte de fatalité contre laquelle les malheureux abuseurs, oh pardon amoureux, ne peuvent rien.

Et ami lecteur, ce qui mérite aujourd’hui l’attention, selon Ted X, c’est de justifier tout bonnement la pédophilie! Une abomination qui va très certainement trouver les chercheurs pour l’expliquer, la motiver et en faire une évidence pour certaines personnes.

Heureusement, que nous savons qu’un certain nombre de recherches scientifiques sont des fake, contre espèces sonnantes et trébuchantes.

Ce sujet qui traite de banalisation de la pédophilie mérite toute notre attention. Les bébés et autres enfants doivent être défendus!

Nous ne sommes plus dans le conspirationnisme, nous sommes dans un monde qui sombre…

Quant à l’inspirateur de ces gens, il ne peut y en avoir qu’un.

Je vous laisse trouver son nom.

LHK