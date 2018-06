Bitcoin : les causes de la chute historique sous la barre des 6 000$. 2 articles de Adrien Pittore/ Entreprise news

Cyberattaque et perte de confiance

31 millions de dollars qui s’évaporent dans la nature. Dans la nuit de mercredi, c’est l’un des plus gros braquages de l’histoire des cryptomonnaies qui s’est produit en Corée du Sud. C’est la société Bithumb qui a été visée. Immédiatement, l’entreprise a gelé les transactions sur sa plateforme d’échanges et transférant les cryptos sur un « portefeuille froid » car non connecté à Internet.

Pour l’instant, l’enquête piétine et les autorités peinent à identifier les auteurs de ce braquage de grande envergure. Néanmoins, les soupçons sud-coréens se tournent vers leurs homologues du Nord. En 2017, la Corée du Sud avait démontré que plusieurs attaques émanaient directement de la Corée du Nord de la part d’agents extérieurs.

La société a annoncé vouloir rembourser les clients concernés par ce vol. Mais même si Bithumb a fait part d’une grande réactivité face à cet événement, la confiance des investisseurs était déjà touchée et les cours des cryptomonnaies souffraient de chutes vertigineuses : -6% pour le Bitcoin, -6,6% pour l’Ethereum et -6,7% pour le Ripple.

Le spectre de la régulation plane toujours

Deuxième événement qui pourrait expliquer cette chute aussi importante que rapide : la régulation étatique fait toujours aussi peur aux investisseurs. Ainsi, la semaine dernière, la FSA japonaise, le régulateur japonais, a dressé un courrier de recommandations à six plateformes d’échanges, parmi les plus importantes du pays, pour améliorer leurs procédure.

L’annonce arrivait deux jours après le braquage de Bithumb. Si les plateformes ont toutes saluées l’initiative qui permettra de mieux sécuriser les échanges, la nouvelle s’est aussi accompagnée de fermetures temporaires des plateformes afin de se mettre en conformité. Seulement, même un arrêt très court à des effets immédiats sur les marchés financiers.

De même, les utilisateurs se sont aussi montrés plus que prudents par rapport à ces nouveautés. L’annonce d’une régulation provenant d’une institution financière concernant des monnaies qui souhaitent justement se passer des systèmes financiers traditionnels a peu de chance de satisfaire les utilisateurs. Au point de limiter les investissements et le nombre d’investisseurs.

Explosion de la bulle spéculative et fin de la hype

Le document avait de quoi faire frémir les marchés. Le 14 juin dernier, John Griffin, professeur de finance à l’Université du Texas publiait un texte dans lequel il expliquait que la prise de valeur du Bitcoin en 2017 était due à une manipulation du marché. Ni plus, ni moins. Pour rappel, la valeur de la cryptomonnaie avait grimpée de près de 500% en l’espace d’un an, dépassant les 7 000$.

L’universitaire a découvert que des achats majeurs d’une seconde cryptomonnaie, le Tether, étaient synchronisés avec les baisses du cours du Bitcoin. Le Tether dont la valeur est indexée sur celle du dollar américain, permet alors de stabiliser le plancher du Bitcoin. Or, sur les 2 milliards de Tether qui étaient en circulation début 2018, aucun dollar correspondant n’ait jamais été provisionné. Une enquête a été ouverte fin mai aux Etats-Unis.

D’après Tristan Colombet, fondateur de DomRaider, il pourrait aussi s’agir de la fin de la hype qui entoure que les cryptomonnaies et que l’on assisterait à l’explosion de la bulle spéculative.

« Nous sommes, depuis quelques mois, dans une séquence réglementaire qui attire moins la lumière. Pour ceux, comme nous chez DomRaider, qui ont déjà procédé à levées de fonds en cryptomonnaies, nous sommes dans le temps du développement des usages. Tandis que le législateur a ouvert, depuis quelques mois, l’étape de la réflexion et de la régulation. Diverses thématiques qui, évidemment, ne soulèvent pas vraiment les foules. » Tristan Colombet, fondateur de DomRaider

L’âge de la maturité ?

Enfin, l’une des hypothèses les plus probables reprendrait la thèse de Tristan Colombet. En somme, les cryptomonnaies seraient entrées dans leur phase de maturation. Leur champ d’applications serait actuellement en discussion.

En clair, de nombreux jetons sont maintenant sur le marché, que ce soient des Bitcoin pour le plus connu, comme des Ripple ou des Ethereum. Les grandes levées de fonds réalisées ont permis de faire rentrer les cryptomonnaies dans l’esprit commun. Il est maintenant temps de définir comment ces jetons peuvent être utilisés quotidiennement, de même que la technologie blockchain.

Et ces applications, qui peuvent être plus que communes, attirent beaucoup moins d’investisseurs que les ICO qui présentent les projets. Le marché des cryptomonnaies est encore au début de cette maturation. Il reste, par exemple, encore très en retrait par rapport au marché de l’or. Ce qui pourrait expliquer le fait que des événements « mineurs » puissent causer des fluctuations importantes des cours.