Les économistes de Suisse disent NON à Monnaie pleine. Sondage KOF.

Les économistes d’universités et d’instituts de recherche de Suisse ont été invités à donner leur avis sur la votation, du 10 juin 2018. Malgré le message ambitieux: « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement par la banque nationale !», le titre n’a pas suffi à accrocher les répondants à l’enquête d’opinion menée par le Centre de recherche économique KOF de l’Ecole Polytechnique de Zurich. https://www.kof.ethz.ch/en/surveys/experts-surveys/economistis-surveys/sovereign-money-initiative.html Voici les 7 thèmes, questions et résultats de l’enquête tels que publiés par le KOF: Opinion générale: Les trois quarts des participants à l’enquête s’opposent à l’initiative Monnaie pleine. Evaluation du degré de risque de défaut actuel des banques sur les comptes courants. Pour la majorité des économistes qui ont répondu, le risque de défaut est qualifié de faible à très faible. Impact de Monnaie pleine sur la stabilité financière: Le lien entre l’initiative et la stabilité financière n’est pas démontré pour la majorité des économistes interrogés. Près de 50% affirment qu’elle n’augmente pas la stabilité financière. Une trentaine de pourcent du groupe des répondants pense qu’elle augmente la stabilité mais n’est pas la bonne solution. Seule une dizaine de pourcent pense que l’initiative est la réponse adéquate à l’amélioration de la stabilité financière. Augmentation du coût du crédit. Une large majorité des participants à l’enquête estime qu’un système de monnaie pleine entraînerait une augmentation des coûts de crédit. Indépendance de la BNS. Pour la majorité des répondants, le danger en ce qui concerne l’indépendance de la BNS est réel. Près d’un tiers des participants à l’enquête considère même comme très probable l’atteinte à l’indépendance de la BNS. Risques associés à la transition vers un nouveau système monétaire. Le verdict concernant le risque d’un changement de système est également clair. Près de 70% des participants à l‘enquête le qualifient d’élevé à très élevé.Environ 2 à 3% affirme qu’il n’y a pas de risques! Evaluation de la stabilité financière en général. Cette question n’est pas liée à l’initiative elle-même. Elle demande aux répondants de se positionner par rapport à la stabilité du système financier en général. La moitié des participants à l’enquête considère que les mesures réglementaires actuelles sont insuffisantes pour assurer la stabilité financière.

La méthodologie Sur 748 économistes approchés, une centaine effectuant des recherches en Suisse, par exemple dans des universités ou des établissements d’enseignement supérieur, a répondu aux questions. Face à ce sujet très technique, nous pouvons imaginer que des économistes spécialisés dans des domaines différents de celui qu’aborde Monnaie pleine ait fait le choix de s’abstenir de répondre. Ceci dit l’évaluation faite par des spécialistes, même en petit nombre, reste très importante. D’ailleurs, ils ne manquent pas d’être critiques et de relever les problèmes inhérents au système financier actuel. Il n’en demeure pas moins que le nombre de répondants de 100 reste un point potentiellement critiquable de cette analyse. https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/vollgeld-initiative/vollgeld-initiative-umfrage-zeigt-schweizer-oekonomen-lehnen-vollgeld-ab Compléments qualitatifs à l’enquête Nous pouvons toutefois compléter de manière qualitative cette enquête en nous référant à la personnalité de référence en Suisse de l’initiative qu’est le professeur Sergio Rossi de l’Université de Fribourg. Dans un article où M Rossi est interviewé, nous apprenons que si (M Rossi) « a rejoint le camp de «Monnaie pleine» sur le fond, après s’être tout d’abord montré très critique, Sergio Rossi reste en désaccord sur la solution. Le professeur soutient une approche plus douce que celle des initiants. « Sergio Rossi, l’esprit critique de la finance. ATS/ TdG https://www.tdg.ch/suisse/sergio-rossi-esprit-critique-finance/story/11234830 Dans un autre contexte, un reportage de la télévision suisse, le professeur Rossi reconnaît qu’il appartient à un groupe de 4-5 personnes, qualifiées de connaisseurs de la monnaie. En toute honnêteté, il reconnaît que ses collègues ne valident pas le concept qui est derrière cette initiative… https://www.rts.ch/play/tv/mise-au-point/video/chacun-sa-croix-sergio-rossi?id=9471118&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db (à partie de 3’10) Forts de ces informations quantitatives et qualitatives, nous pouvons conclure que les économistes suisses s’accordent à reconnaître que le système financier global pose de gros problèmes en matière de stabilité, mais que, à quelques exceptions près, ils dénient à l’initiative la capacité d’y répondre… Le sujet qui interpelle et qui est le véritable enjeu est de savoir s’il faut se joindre à M Rossi quand il dit que « l’initiative n’a aucune chance de passer la rampe. (…). Mais il est important de voter oui pour donner un signal»… Sergio Rossi, l’esprit critique de la finance. ATS/ TdG https://www.tdg.ch/suisse/sergio-rossi-esprit-critique-finance/story/11234830

Si la majorité des votants suivent la consigne de vote de M Rossi, dont le raisonnement devient d’un coup politique et non plus économique, nous nous retrouverons le 10 juin 2018 à midi avec une modification de l’ordre monétaire suisse massivement décrié par les économistes…

