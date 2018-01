La fake news du Conseiller fédéral Berset. Communiqué de presse de la Fédération vaudoise des médecins.

Avant-propos:

Voilà une vraie fake news.

Elle ne provient pas d’un site complotiste, mais de la bouche d’un conseiller fédéral (ministre suisse).

M Berset fait part dans un enregistrement public de sa volonté de serrer la vis face aux abus de médecins qui gagneraient plus d’un million dans le cadre des prestations de base de l’assurance-maladie.

Nous reviendrons plus tard sur les chiffres et sur un minimum d’analyse, où il existerait d’ores et déjà un doux mélange entre chiffre d’affaires, salaires bruts et nets.

Nous reviendrons aussi sur la libéralisation des métiers règlementés (TISA), et sur les très grandes attentes des investisseurs internationaux dans le domaine de la santé.

Vous trouverez ci-dessous la vidéo dans laquelle M Le président de la Confédération où il fait part de l’information démentie par la Société vaudoise de médecine.

Vous trouverez aussi le communiqué de l’association qui dénonce la fausse information et qui exige que le président de la Confédération se rétracte publiquement.

En attendant, la méthode de diviser régulièrement la population a porté ses fruits. Bon nombre de citoyens croient à l’heure actuelle que les médecins gagnent des millions et que les augmentations de leurs primes sont dues à ces salaires déraisonnables….

LHK

VIDEO de Alain Berset:

Communiqué de presse – Réaction aux propos d’Alain Berset au TJ de la RTS du 29 janvier 2018

Chers membres,

Nous vous faisons parvenir ci-dessous le communiqué de presse que la SVM vient de publier au sujet des salaires supérieurs à 1 million de franc, prétendument à charge de l’assurance obligatoire.

En parallèle la SVM a demandé au Président de la FMH qu’il obtienne du ministre de la santé qu’il se rétracte publiquement.

Dans le climat actuel, et dans l’attente de l’adoption par le Conseil d’Etat des conventions tarifaires avec les assureurs, approuvées lors de l’assemblée des délégués du 30 novembre 2017 qui prévoient une baisse de la valeur du point de 1 centime, nous estimons que le moment est venu de rétablir la vérité sur le revenus des médecins dans le canton de Vaud.

Avec nos salutations confraternelles

Aucun médecin installé ne gagne 1 million par an grâce aux prestations de l’assurance obligatoire et aux primes!

La Société vaudoise de médecine (SVM) a pris connaissance avec consternation des propos du conseiller fédéral Alain Berset au 19H30 de la RTS du 29 janvier 2018, en marge de la 5ème conférence nationale Santé 2020 qui s’est tenue à Berne. Dans le canton de Vaud comme dans toute la Suisse, aucun médecin installé ne peut disposer d’un salaire d’1 million de francs sur la base des prestations à charge de l’assurance maladie obligatoire, financée par les primes. Sur Vaud, selon la SVM, le chiffre d’affaires moyen des cabinets médicaux était de 422’000 CHF en 2016. Une fois les charges déduites, le montant disponible pour la rémunération des médecins installés est inférieur à 50% du chiffre d’affaires.

En marge de la 5ème conférence nationale Santé 2020, au cours de laquelle les acteurs de la santé ont discuté de mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire, le conseiller fédéral et ministre de la santé Alain Berset a dérapé.

Au journal télévisé de la RTS (http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/conference-nationale-sur-la-sante-a-berne?id=9289926), il a ainsi affirmé publiquement que des médecins gagneraient plus d’un million de francs à charge des primes d’assurance maladie obligatoire. La SVM considère qu’il s’agit d’une « fake news » inacceptable de la part du ministre fédéral de la santé. Celui qui vient d’imposer une révision du Tarmed ne peut pas ignorer que ce tarif ne permet pas de générer des revenus aussi élevés. Les revenus les plus importants, qui ne concernant qu’une infime minorité des 40’000 médecins suisses, sont le fait d’honoraires à charge des assurances complémentaires et/ou de payements directs des patients qui n’ont aucune incidence sur les coûts à charge de l’assurance obligatoire.

La SVM demande que le Ministre de la Santé Alain Berset se rétracte publiquement de cette affirmation calomnieuse. Il en va de sa crédibilité dans les travaux difficiles qui s’annoncent ces prochains mois pour tenter de limiter la hausse globale des coûts de la santé et de celles des primes d’assurance maladie obligatoire.

Il est temps aussi que les politiques reconnaissent leur responsabilité dans le transfert continu des charges financières des cantons vers les assurances, et donc les assurés ! Selon les données de l’OFS, la part du financement des coûts globaux de la santé à charge de l’assurance obligatoire qui était de 26.8% en 1995 s’est élevée progressivement pour atteindre 35.4% en 2015 ! Cette évolution est principalement due au transfert de prestations réalisées au cours d’hospitalisations vers l’ambulatoire. C’est pour cela que les primes augmentent plus rapidement que les coûts de la santé (3,6 % contre 2.7% par an entre 1995 et 2015). Ce transfert continu de charge vers les primes AOS a permis aux cantons de réaliser des économies considérables sur leur part de financement du stationnaire (55%), qui sont systématiquement passés sous silence.

Revenu des médecins vaudois installés

Selon les chiffres en sa possession (données transmises par 80% des cabinets de généralistes et spécialistes du canton), la SVM considère que les affirmations du conseiller fédéral Berset (« jusqu’à 90’000 de francs de salaire par mois, payé par les primes ») ne recouvrent strictement aucune réalité vaudoise.

Pour 2016, le chiffre d’affaires moyen des cabinets vaudois était de 422’000 francs. Au final, déduction faite des salaires des autres collaborateurs du cabinet médical, des charges sociales y compris la part patronale, des assurances, du loyer et autres frais, on peut estimer à environ 50% du chiffre d’affaires le revenu personnel disponible moyen du médecin installé, soit environ 200’000 CHF. Un montant sur lequel il faut encore déduire des milliers de francs par an pour la constitution des prestations de retraite.

Si l’on tient en plus compte de la charge importante de travail hebdomadaire largement supérieure à la moyenne et d’une durée de vie professionnelle relativement courte (environ 25 ans entre l’installation et la retraite), la SVM estime que le revenu moyen des médecins vaudois installés est l’équivalent d’un salaire annuel de 120’000 CHF sur l’ensemble d’une carrière.

En 2006, une étude vaudoise réalisée par une fiduciaire et publiée dans PME Magazine avait déjà permis de mettre clairement en évidence la différence entre le chiffre d’affaires d’un cabinet médical et le revenu du médecin. Il est déconcertant qu’au plus haut niveau du pays, une telle confusion puisse encore subsister.

Contacts :

Dr Philippe Eggimann, président SVM M. Pierre-André Repond, secrétaire général SVM