HSBC, des gangsters au-dessus des lois et des Etats! Une vidéo de ARTE. Diffusion Télérama

« Gangsters de la finance”, enquête glaçante sur la banque HSBC. Télérama. Par Marie Cailletet

« Un nombre incroyable d’hommes d’affaires chinois, de dirigeants du Parti communiste et leurs familles sont apparus dans les Panama Papers et ont utilisé HSBC comme plate-forme pour accéder au monde des sociétés écrans », résume Will Fitzgibbon, membre du Consortium international des journalistes d’investigation qui a mis au jour depuis 2013 de multiples scandales financiers. Et il est vrai que, depuis dix ans et la crise de 2008, la banque anglo-saxonne semble au cœur de tous les mauvais coups : blanchiment de l’argent des cartels de la drogue, évasion fiscale, corruption, manipulation du cours des monnaies… Un tableau de chasse emblématique des dérives de la finance internationale que les diverses instances de régulation — Etats, justice… — peinent à juguler (ou ne le souhaitent pas), tant la banque semble opérer en toute impunité.

Cinq ans après Goldman Sachs. La banque qui dirige le monde, Jérôme Fritel et Marc Roche (1) explorent les rouages d’une banque de détail, « de coin de la rue », qui, derrière son affichage paisible, dissimule nombre d’activités délictueuses. Retraçant brièvement les conditions de sa création à Hong Kong il y a un siècle et demi, qui scelle son profil d’entremetteur entre la Chine et l’Occident, l’enquête choisit de se concentrer sur quelques « affaires » de la grande lessiveuse. Montrant qu’au fil du temps cet empire opaque n’a cessé de prospérer, au point désormais d’imposer son tempo aux Etats. Implacable, l’investigation alerte enfin sur les risques de déstabilisation que fait courir ce titan à la finance mondiale, qui brasse des milliards d’euros de capitaux chinois à l’origine douteuse.

(1) Ancien correspondant du Monde chargé de la couverture de la City et auteur, en 2014, des Banksters. Voyage chez mes amis capitalistes, éd. Albin Michel, 2014.