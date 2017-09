Le retour de l’or sur la scène monétaire mondiale?Liliane Held-Khawam

Mars 2009, le gouverneur de la Banque populaire de Chine M Zhou Xiaochuan revint dans le cadre d’une conférence intitulée Reform the international Monetary System sur la vision de Keynes au sujet du bancor.Pour lui, le système centré sur le dollar américain et les taux de changes flottants, plus ou moins librement, devrait être repensé.

Notons … qu ‘il était prévu une parité fixe entre d’une part le bancor et les devises et d’autre part le bancor et l’o r.(Wikipédia)



M Zhou Xiaochuan avait rappelé alors les effets pervers du système de changes flottants sur fond de dollar américain dans la mesure où pour qu’il y ait suffisamment de liquidités en dollars, il faut que les Etats-Unis soient déficitaires. (Dilemme de Triffin, alertes vaines de Jacques Rueff)

Or, le déficit de ce pays atteint des sommets jamais vus. Actuellement, nous sommes de nouveau dans une situation de menaces de « shutdown », c’est-à-dire de cessation de paiement du plus grand débiteur de la planète. Les conséquences seraient systémiques et planétaires.

La Chine, en premier créancier de ce pays, devrait détenir, à l’horizon de 2035, 50% du stock mondial de billets verts. Et celle-ci commence à s’impatienter puisqu’elle serait le pays qui aurait le plus à perdre en cas de cessation de paiement US.

Il faut donc quitter le système, mais le quitter progressivement…

Du coup, la Chine tente de réduire la domination du dollar sur le marché des matières premières. Pour cela, elle s’appuie sur l’or, avec l’arrière-pensée du bancor.



En avril 2016 déjà, des contrats à terme sur or libellés en yuan ont été négociés à l’échange d’or de Shanghai et le produit devrait être introduit à Budapest plus tard cette année.

Et voilà qu’aujourd’hui, la Chine aspire à lancer prochainement un contrat à terme de pétrole brut -crude oil futures contract- évalué en yuan et convertible en or .Et elle a largement les moyens d’imposer la démarche en tant que plus grand importateur de pétrole au monde.



Cet évènement est extrêmement important et menace directement le dollar en tant que monnaie de réserve.

D’ordinaire, le prix du pétrole brut en dollars US, en relation avec les contrats à terme de Brent ou West Texas Intermediates, libellés en dollars US. Ce contrat « pétro-yuan » est donc un coup de tonnerre dans le monde pavé de billets verts car il a le potentiel de devenir le benchmark de pétrole le plus important en Asie.

Du coup, les pays exportateurs soumis à des sanctions américaines peuvent contourner ces mesures grâce au pétro-yuan. Nous pensons évidemment à la Russie et l’Iran.

Pour continuer à attirer le commerce, la Chine déclare que le yuan sera entièrement convertible en or sur les échanges à Shanghai et à Hong Kong. L’existence de contrats à terme de pétrole et d’or soutenus par le yuan signifie que les utilisateurs auront la possibilité d’être payés en or physique, a déclaré Alasdair Macleod, responsable de la recherche chez Goldmoney (asia.nikkei.com)

L’or risque de revenir puissamment sur le devant de la scène ces prochains temps. il constitue la mesure consensuelle universelle.

Les dirigeants politiques de la Suisse et de la BNS auront le temps de nous expliquer pourquoi ils ont vendu l’essentiel de l’or suisse alors même que les professionnels avaient prévu de longue date le piège de la monnaie américaine en tant que monnaie de réserve, et les mécanismes qui lui sont sous-jacents qui exigent une croissance de la dette publique du pays pour satisfaire la planète en liquidités….

Les dirigeants de la BNS se sont enfoncés encore un peu plus, après avoir vendu les bijoux de famille, en transformant près de la moitié des richesses du pays détenue par la BNS en dollar et en dettes US. Une stratégie court-termiste donc pour soutenir le binôme dollar-dette publique…

Contrairement aux Suisses, les Allemands se sont attelés à maintenir leur stock d’or et tentent même sous la pression interne de rapatrier leur or.

Quant au Canada, autre allié des Etats-Unis, ses réserves d’or se résument à:

Bref, nous assistons là aux prémisses de ce qui peut devenir un virage majeur, en matières monétaire et politique, qui laisserait à penser que la Chine commencerait à faire valoir ses points de vue hors du champ américain…

A suivre donc….

Liliane Held-Khawam

A lire: https://asia.nikkei.com/Markets/Commodities/China-sees-new-world-order-with-oil-benchmark-backed-by-gold?page=1