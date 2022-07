La tempête solaire « Full-Halo » du tsunami sur la surface du soleil se dirige vers la Terre. Elle devrait être mineure à modérer. Newsweek

Image d’une éruption solaire. Une éjection solaire « full-halo » devrait frapper la Terre le 23 juillet. Image capturée de celle de Newsweekhttps://www.newsweek.com/full-halo-solar-storm-hitting-earth-aurora-1727057

Une énorme tempête solaire « pleine halo » se dirige vers la Terre et devrait frapper notre atmosphère le 23 juillet.

Selon SpaceWeather.com, une éruption de tsunami solaire le 21 juillet a projeté un nuage de plasma solaire et d’autres particules solaires dans notre direction, et lorsqu’ils frapperont la Terre, ils provoqueront des tempêtes géomagnétiques.

Ce type de tempête solaire est connu sous le nom d’ éjection de masse coronale (CME) et se produit généralement dans les zones les plus actives du soleil où les champs magnétiques sont particulièrement forts.

Lorsque des lignes de champ magnétique tordues sur le Soleil se reconfigurent soudainement, le Soleil crache d’énormes panaches de plasma.

La matière éjectée du soleil dans un CME peut contenir des milliards de tonnes de particules de l’atmosphère du soleil et également transporter un champ magnétique intégré : les CME grands et rapides peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu’à 4,5 millions de miles par heure.

Les CME sont normalement inoffensifs pour les humains, car la plupart du temps, ils ne sont pas dirigés vers la Terre.

Le CME « plein halo » qui s’est produit le 21 juillet devrait cependant toucher le champ magnétique terrestre. Les événements de halo sont ainsi appelés en raison de la façon dont ils apparaissent dans les images coronographiques, semblant s’évaser autour du soleil comme un halo.

Les CME « Full-halo » sont dirigées vers la Terre, l’intégralité de la circonférence du Soleil semblant briller.

Selon les données de la NOAA, la tempête géomagnétique résultante dans notre magnétosphère est susceptible d’être de classe G1 à G2 (mineure à modérée), bien qu’il y ait une légère chance que la tempête s’intensifie pour devenir la catégorie G3 (forte).

Les tempêtes solaires varient entre G1 et G5 en force, G5 étant la plus puissante. Alors que les tempêtes G1 sont très courantes, les tempêtes plus puissantes sont beaucoup plus rares.

« [Les tempêtes G1] n’ont pas d’effets graves. Les tempêtes G5 peuvent avoir des effets graves. Mais nous n’avons pas eu de G5 depuis octobre 2003 », a déclaré à Newsweek Mike Hapgood, consultant principal en météo spatiale au STFC Rutherford Appleton Laboratory. .

Selon la NOAA, la partie la plus dense du nuage d’orage CME devrait atteindre la Terre vers 4 h UTC (12 h HE) le 23 juillet.

Lorsque le CME frappe l’atmosphère terrestre, il perturbe le champ magnétique et peut entraîner des fluctuations du réseau électrique, des interruptions des opérations des satellites et des changements dans le comportement des animaux migrateurs.

Il en résulte également de magnifiques spectacles nocturnes connus sous le nom d’aurores boréales, ou aurores boréales/australes , qui résultent de l’accélération des électrons des vents solaires le long des lignes de champ magnétique vers les pôles de la Terre.

Ici, ils entrent en collision avec des atomes et des molécules d’oxygène et d’azote dans la haute atmosphère terrestre, les excitant à un état d’énergie plus élevé, ce qui les amène à libérer leur excès d’énergie sous forme d’une lueur bleu-vert.

Plus la tempête géomagnétique est forte, plus elle se produit loin des pôles.

Selon SpaceWeather.com, si la tempête entrante atteint les niveaux G3, « les aurores pourraient descendre aussi loin au sud que l’Illinois et l’Oregon « .

