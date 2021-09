Des scientifiques justifient le choix du refus du vaccin par les blouses blanches. La protéine spike est dangereuse.

Si vous ne deviez écouter que quelques minutes, je vous recommande le passage dès 48’37.Le projet a été initié par le Collectif BLOUSES BLANCHES. Celui-ci a contacté Magà Ettori pour réaliser un documentaire sur la situation sans précédent des soignants.

Le Collectif est très inquiet par l’annonce faite par le chef de l’Etat français du 12 juillet 2021 sur l’obligation vaccinale pour les soignants, ainsi que l’extension du pass sanitaire.

Applaudis lors de la première vague de la pandémie, décorés sur les Champs-Elysées un an plus tard, les soignants sont à présents stigmatisés par une grande partie de la population. Le gouvernement leur donne jusqu’au 15 septembre pour se résigner et se vacciner, a défaut de quoi ils seront mis à pied puis licenciés. Emmanuel Macron a monté le ton pour accélérer la vaccination, provoquant par son intransigeance un mouvement de protestation sans précédent au coeur de l’été 2021.

Je vous invite à visionner ce documentaire très intéressant et très touchant qui fait intervenir un certain nombre de personnes travaillant dans le secteur de la santé qui refuse le vaccin et dont la vie professionnelle pourrait basculer ce 15 septembre.

Si la liberté est la requête commune à toutes ces personnes, la crainte de se faire injecter un produit dont on ne sait rien et qui semble poser d’innombrables questions est aussi omniprésente.

Ce film est rythmé par l’intervention de scientifiques qui expliquent les dangers de cette injection qui est pour l’instant dans sa phase expérimentale.

Et pour appuyer les craintes des uns et des autres, voici une énième étude qui fait état de potentiels dégâts vitaux qui peuvent survenir dans l’organisme humain, et qui expliqueraient les problèmes cardiaques rencontrés notamment par nombre d’hommes jeunes.

La protéine Spike à nouveau sur la sellette dans cette étude de chercheurs de l’université de Bristol.

Il est notamment dit dans l’étude ci-dessus:

« Cette étude suggère que la protéine S soluble peut potentiellement propager des dommages aux organes éloignés des sites d’infection, favorisant les lésions microvasculaires. Le blocage du récepteur CD147 chez les patients peut aider à protéger le système vasculaire non seulement contre l’infection, mais aussi contre les dommages collatéraux causés par la protéine S. » https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.423721v2.full

La protéine SARS-CoV-2 S altère la fonction des péricytes cardiaques. Résumé schématique de la recherche. Nous émettons l’hypothèse que chez les patients atteints de COVID-19 aigu, les molécules de protéine S sont clivées de la particule virale et libérées du système respiratoire dans la circulation sanguine. Par la circulation, des fragments de protéine S isolés atteignent tous les organes du corps, y compris le cœur. Ici, l’interaction de la protéine S avec le récepteur CD147 sur les PC cardiaques déclenche la signalisation ERK1/2

(A) et provoque un dysfonctionnement du PC, notamment une augmentation de la motilité cellulaire

(B) et une diminution de l’activité angiogénique en coopération avec les CE coronaires

(C) . De plus, l’interaction protéine S-CD147 incite les CP cardiaques à libérer des facteurs pro-apoptotiques, qui provoquent la mort de la CE

(D). Enfin, grâce à un mécanisme indépendant de CD147, la protéine S induit les CP à libérer des cytokines pro-inflammatoires, qui incluent MCP-1, IL-6, IL-1β et TNF-α

(E) . Ces cytokines peuvent endommager les cardiomyocytes voisins et activer les CE, favorisant potentiellement la coagulation du sang et augmentant la perméabilité vasculaire. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.21.423721v2.full

Au vu de tout ce que nous relayons comme informations, comment peut-on encore imposer cette injection qui semble bien toxique à des personnes saines, voire à des enfants? https://lilianeheldkhawam.com/2021/09/09/la-proteine-spike-met-elle-nos-jeunes-adolescents-en-danger-le-principe-de-precaution-bafoue/

Côté efficacité du dit vaccin, pas mieux. Même l’OMS ne croit plus dans sa capacité à immuniser la population.

Et voici un problème supplémentaire qui vient se rajouter à tout le reste. Une vidéo de la Quinta Columna qui revient sur les effets de l’Oxyde de graphène, un nanomatériau qui semble bien présent dans les produits anti Covid.