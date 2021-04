Le Nouvel homme doit être un homme parfait!

Nombre de dirigeants d’aujourd’hui sont des individus en quête de reconnaissance.

Les scientifiques qui transgressent les limites de l’éthique et de leur déontologie courent après des résultats qui pourraient leur procurer la reconnaissance de leurs pairs, mais aussi de leur hiérarchie. Reconnaissance qui devrait se transformer en monnaie sonnante et trébuchante.

Le cocktail de besoin de reconnaissance combiné à une mauvaise image de soi pousse l’individu à se surpasser en s’appropriant ce qui lui tombe sous la main. Par exemple, les pervers narcissiques n’hésiteront pas à phagocyter leur entourage. D’autres, boostés à quelque substance hallucinogène, pourraient se voir fusionner avec des outillages plus ou moins déshumanisés car extérieurs à leur nature humaine.

Que dire de la quête de s’approprier des atouts technologiques pour marcher vers une sorte de perfection divine? Nous nous satisferons ici de supposer sans prendre de gros risques que nous sommes ne présence d’une âme pour le moins blessée, et dans tous les cas à mauvaise image de soi.

Maintenant, que peuvent faire x individus ultrapuissants unis par des moyens financiers et technologiques quasi illimités, mais fortement troublés au niveau de leur identité et de leur estime d’eux-mêmes? On peut supposer qu’ils vont cumuler les frustrations et relever le défi de re-créer l’humanité à LEUR image. L’histoire du Nouvel homme qui passera par le génocide de l’Ancien.

Avant de vous laisser avec cette excellente série de vidéos qui annoncent le Nouvel homme du Nouveau monde, j’attire votre attention que le Nouvel homme sera non seulement asservi, mais devra répondre aux injonctions de Performance et de Perfection. Vous remarquerez que ces mots commencent par 3 lettres P-E-R tout comme le mot Père. Est-ce que le mot PERE serait le noeud gordien des tourments psycho-spirituels de notre sympathique élite? A méditer…

Ces quatre vidéo décrivent les ambitions de l’élite du jour de re-créer l’humanité quitte à la robotiser. Une âme malade ne peut avoir d’objectifs sains n’est-ce pas?

LHK