On achève l’économie locale et donc la société. Non au silence.

Excellente prestation qui rend bien la situation désespérée des restaurateurs.

Un virologiste suisse vient de m’envoyer un mail en me disant que le ministre de la santé devait arrêter de faire peur aux gens avec les « nouveaux mutants ». Selon lui, c’est du grand blablabla car des mutants, il y en a plein. Des mutants, il y en a des dizaines, voire des centaines !Pour lui on cherche à faire peur aux gens et qu’il faut que cela cesse.

Le test Covid « doit devenir presque un réflexe », selon Alain Berset

Les fabricants de tests sont de sacrés vendeurs ! Les restaurateurs devraient s’en inspirer…

Ce scientifique nous fait parvenir un lien qui indique une quantité de mutants qui ne manqueront pas de faire des quantités de bébés. https://nextstrain.org/ncov/global?dmin=2020-12-21&fbclid=IwAR2Xy8EHmu_H1ARtS0s1Ps-TPCxaBIWYndWD1ZwokwCQPV4qrfDkQRGrQu0

Cela fait une année que les messages envoyés sont FAUX, à l’image d’une Statistique publique pitoyable. Et tout va dans le même sens avec une surestimation systématique de ce qui tourne autour de la Covid-19 et une sous-estimation au moins aussi systématique de la maltraitance morale et matérielle infligée sans discontinuer au public.

Aujourd’hui, 20 minutes a fini par admettre que tous les décès dits Covid avaient pu mourir d’autres causes. Il faudra attendre encore quelques mois pour que l’on admette que toutes les hospitalisations étiquetées Covid ne signifient rien d’autres que des patients hospitalisés pour une raison x ou y ont été révélés positifs à un test PCR dont le nombre de cycles peut monter à 50 s’il vous plaît!

Alors on fait comment? On transforme l’espace en prison géante? On enferme les gens chez eux pour les années à venir? On les force à la faillite pour qu’ils finissent à l’aide sociale? Et pour les enfants, qu’est-il prévu? L’Etat-entreprise, inscrit au Registre du Commerce prendra-t-il en charge les enfants? Aux dernières nouvelles certains projets prévus par une certaine élite perverse ne sont pas des plus rassurants!

Des citoyennes et citoyens suisses vont se rendre demain samedi 20 mars à Berne. Je vous mets le communiqué:

Quelques témoignages de restaurateurs français que l’on liquide au propre et au figuré…

Compléments: