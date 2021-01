Le coup d’Etat planétaire, version Catherine Austin Fitts

Je vous mets la version originale en anglais. Vous pouvez activer le traducteur. En bas de page, vous avez la version traduite avec des faiblesses dans la traduction.

Vous êtes nombreux à m’avoir envoyé cette vidéo dont le message est effectivement fortement convergent avec mes travaux, et notamment avec certains passages des livres Dépossession et Coup d’Etat planétaire. Mme Fitts m’a même rappelé un article que je vous avais écrit en 2015.

Grâce à un ennemi invisible, qui terrorise la planète, le coup de grâce est en train d’être porté à l’économie réelle. Et je ne vous explique pas ce qui pourrait arriver aux propriétaires immobiliers. Leurs biens finiront par être rachetés -repris?- pour des bouchées de pain.

D’ailleurs, Mme Fitts perçoit aussi le Coup d’Etat planétaire qui dépossède l’ensemble des acteurs de l’économie mondiale, à l’exception des champions de ceux qui ont pris le pouvoir. Nous citerons simplement les Uber, Amazon, Microsoft, mais aussi des représentants de la société civile qui sont des ONG qui imposent de nouvelles règles et valeurs sociétales.

Cette convergence est d’autant plus importante que Mme Fitts a été directrice générale de Dillon, Read & Co., une banque d’investissement et secrétaire adjointe des États-Unis au logement et au développement urbain pour le logement pendant la présidence de George H.W. Bush. Une initiée donc.

Elle suggère des solutions qui sont des propositions de bon sens. Je rappelle ce texte où il semblait évident que ceux qui se croient appartenir à l’élite se réveilleront un matin avec un nouveau statut d’inutiles. Le problème est que cela signifie que ce jour-là ces individus n’auront plus aucun moyen de renverser le système.

Exemple: Si vous êtes un personnage-clé du développement de vaccin ADN et que vous arrêtiez avant la finalisation du processus, vous créerez des dommages inestimables. En revanche, si vous vouliez réagir APRES la mise en commercialisation du produit, votre impact sera proche de zéro.

Mme Fitts aborde la question des impôts, tout comme les capitaux captés par les banquiers centraux, qui au fond financent la mise en esclavage de l’humanité.

Mais l’issue la plus stratégique reste celle toujours possible d’une révolte au sein de l’oligarchie elle-même. La division génèrerait immédiatement un potentiel affaiblissement, et peut-être effondrement. Alors pourquoi cela pourrait-il se passer?

Des divisions majeures pourraient émerger au sein de l’élite actuelle au fur et à mesure que celle-ci découvrira l’ampleur du projet et ses conséquences sur l’avenir de l’humanité. Au fond, on peut supposer qu’un impondérable vienne titiller la conscience d’une ou de plusieurs personnalités-clés.

Un problème d’égo et de lutte peut engendrer des guerres intestines dans le but de s’approprier la victoire finale.

A l’issue d’un craquèlement au sein du top niveau du pouvoir, un gigantesque procès ne peut être exclu, et je pense sincèrement que la chose est probable. Celui-ci pourrait mettre en cause les banquiers centraux.

De même qu’il ne manquerait pas de soulever le rôle joué par les personnes au pouvoir qui ont servi de courroie de transmission afin de permettre à la haute finance supranationale d’atteindre l’économie locale.

Je finirai avec cette citation que je trouve très belle:

« Le courage c’est quand on a peur, mais qu’on y va quand même. » Neil Gaiman

