Pourquoi certains semblent dispensés de porter le masque? LHK

Plateau de la RTS. 6 personnes autour de la table. Personne n’est masqué, contrairement à ce qui est demandé et prôné par ces mêmes médias. Alors ce virus est-il contagieux ou pas?

A l’heure où les enfants doivent porter des masques.

A l’heure où des étudiants suffoquent sous des masques tout le long de la journée….

… y compris les enseignants.

A l’heure où les bébés sont confrontés à un personnel de crèche masqué, leur faisant prendre d’énormes risques quant à leur développement psychique.

C’est à travers les “échanges dynamiques” qu’il entretient qu’il apprend “à se connecter aux autres”, par exemple à “chercher les mimiques, capter leur sens, les imiter”. Une faculté qui se développe dans les premières années de vie. “Mais comment deviner un sourire qu’on ne voit pas ? Si l’on cache la bouche, la communication est entravée”, souligne Nadia Bruschweiler-Stern, pédopsychiatre. https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-suisse-dans-les-creches-voir-un-masque-perturbe-les-bebes

A l’heure où les personnes âgées sont isolées pour ne pas dire plus.

Covid-19: l’emprisonnement des aînés continue. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires ont littéralement emprisonnés les plus vieux dans leur lieu de vie, que ce soit leur domicile, leur appartement protégé ou leur EMS. Ils ont été privé des visites de leurs amis, de leur famille. En ce mois de septembre, ça continue. https://bonpourlatete.com/actuel/covid-19-l-emprisonnement-des-aines-continue

Au vu de la gravité de ce qui précède, nous supposons que le virus est très très dangereux. Par conséquent, il est naturel de demander la réciprocité à ceux qui prennent les mesures pour contrer ce virus supposé très virulent. Ceux qui diffusent les mesures, à savoir les médias grand public, doivent se montrer tout aussi exemplaires. Bref, à moins d’un certificat médical, aucune dérogation ne peut être tolérée à ce niveau de responsabilités. Ca l’est d’autant moins quand les mêmes médias stigmatisent ceux qui ne souhaitent pas se masquer:

La chambre des députés envahie de Plexi

Le Parlement a investi une fortune en plexiglas pour mettre en place les fameuses mesures barrières. De loin, l’effet est impressionnant. Mais qu’en est-il de plus près?

… Un petit zoom permet de voir que le plexi n’est mis en place que verticalement. Il est limité sur les côtés et inexistant à l’horizontal, au-dessus de la tête. Est-ce à dire que le virus reste derrière le plexi et n’essaime pas en hauteur dans l’air de la salle?

Il suffit de s’éloigner de se redresser sur la chaise pour se retrouver hors de toutes mesures barrières.

Un autre zoom est plus édifiant. Pas de plexi entre les chaises, et aucune distance n’a été introduite. Pourquoi?

Zoom sur l’angle gauche de la photo ci-dessus. Les occupants des chaises peuvent se parler en direct et sans masques. Comme avant en fait.

Le conseiller fédéral non masqué peut en se redressant sur sa chaise échanger face à face avec ses voisins de table.

Autre lieu, mais toujours aucun masque à l’horizon…

Conférence de presse du CF du 11 septembre 2020. Pas de masque pour l’élite politico-médiatique (Source ICI). Pas mieux pour les autres conférences (ICI)

Rappel. Le responsable de la crise Covid qui détient à l’heure actuelle d’immenses pouvoirs ne porte pas de masque lors de ce rassemblement du 14 juillet en France. Pourquoi?

Avec ces quelques constats, nous voyons qu’une société à 2 vitesses se met en place. Cela n’est pas défendable en démocratie, et certainement incompatible avec l’équité ou l’égalité tant vantée par les mêmes dirigeants. Bref, ou tout le monde porte le masque tout le temps, ou on le réserve au personnel hospitalier et aux patients contagieux. Mais une société à 2 vitesses n’est pas acceptable.

LHK