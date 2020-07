Vidéo du WE, le transhumanisme contre l’humanité. Jacques Testart

Docteur ès Sciences

Directeur de Recherche honoraire à l’I.N.S.E.R.M.

Formation d’agronome et biologiste.

Plus de 300 articles dans la presse scientifique internationale. Plus de 20 ouvrages de vulgarisation et de réflexion, où les propositions techniques de la biomédecine sont analysées et critiquées.

Biologiste de la procréation, directeur de recherche à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), ex président de la CFDD (Commission française du développement durable 1999-2003), Jacques Testart s’est consacré aux problèmes de procréation naturelle et artificielle de l’animal et l’homme. Il est le père scientifique du premier bébé éprouvette français né en 1982. Chercheur engagé, il a toujours été soucieux de prendre du recul, de se donner le temps de la réflexion devant les développements effrénés de la science et de la technique. Citoyen vigilant, préoccupé des dérives de nos sociétés, il s’affirme le défenseur têtu « d’une science contenue dans les limites de la dignité humaine » et de la démocratie réelle. Autant de prises de positions scientifiques et éthiques qu’il expose dans de nombreux articles de presse et ouvrages.