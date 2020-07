Kate Raworth présente son donut. La vidéo du week-end

Le système de Kate Raworth est très important à comprendre car il se pourrait bien qu’il représente la nouvelle structure du nouvel ordre économique.

Mais pas seulement.

Le modèle donut (doughnut ou bouée de Berlin) constitue aussi une référence pour la révolution de l’organisation sociétale à venir, pour la mise en commun des ressources, pour la gestion des déchets, etc.

C’est un modèle qui se veut holistique, à la fois global et local et qui vise à révolutionner la vie dans la cité dans toutes ses composantes. Il parle beaucoup de justesse, d’équité, de préservation du climat, etc.

Il converge en tout point avec le modèle du World Economic Forum. Voilà pourquoi, il est indispensable à découvrir et à apprendre à connaître de très près.

LHK