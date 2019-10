Les panneaux solaires ne fonctionnent pas en cas de panne d’électricité! Zerohedge

Des millions de Californiens viennent de subir une panne d’électricité sans précédent provoquée par PG & E, le plus grand service public (en faillite) de l’État. A défaut de déclencher de nouveaux incendies qui l’auraient mis encore plus en faillite, c’est le prix de l’essence qui a flambé.



Selon Fox5NY , citant les chiffres de AAA et de Oil Price Information Service, le prix moyen d’un gallon d’essence dans le comté de Los Angeles était de 4,25 dollars mercredi, de 4,5 cents de plus qu’il y a une semaine, de 57,6 cents de plus qu’un mois et de 37,1%. cents supérieurs à il y a un an. Il a également augmenté de 86,4 cents depuis le début de l’année. Ce qui est plus troublant encore, c’est que, alors que les prix de l’essence en Californie ont atteint le plus haut niveau de l’état depuis 2015, certaines stations-service de la région de Los Angeles demandent plus de 5 dollars le gallon .

Le pic du prix du gaz a commencé le mois dernier après l’attaque des installations de production de pétrole en Arabie Saoudite et s’est accéléré après le ralentissement ou l’arrêt de la production de trois raffineries de la région de Los Angeles en raison de problèmes de maintenance et l’absence d’essence importée pour combler le manque, selon Jeffrey Spring, responsable de la communication d’entreprise de l’Automobile Club of Southern California.

La pénurie a été aggravée par la réduction de la production d’essence d’été par les raffineries locales, dans la perspective de la vente du mélange d’hiver à compter du 1er novembre.

Mais attendez, il y a plus : l’État le plus « écologique » des États-Unis a reçu une dure leçon d’ingénierie électrique quand beaucoup des dizaines de milliers de personnes touchées par la panne d’électricité de cette semaine ont appris à leurs dépens que les installations solaires ne gardent pas la lumière allumée panne de courant. Comme le rapporte Bloomberg , cela tient au fait que la plupart des panneaux sont conçus pour alimenter le réseau en électricité, et non directement pour les habitations. Pendant la journée, les systèmes solaires génèrent plus de jus qu’une maison ne peut en gérer. Cependant, ils ne produisent pas d’électricité du tout la nuit. Les systèmes sont donc connectés au réseau et la grande majorité ne fonctionne pas cette semaine, car PG & E a coupé le courant dans une grande partie du nord de la Californie afin de prévenir les incendies de forêt.

Bien sûr, le seul moyen pour la plupart des panneaux solaires de fonctionner pendant une panne de courant consiste à les coupler avec des batteries. Cependant, comme Tesla a découvert la difficulté, ce marché commence tout juste à décoller et malgré tout, il est très difficile de progresser. Sunrun, la plus grande entreprise américaine d’énergie solaire sur les toits, a déclaré que des centaines de ses clients traversaient les pannes de courant avec des batteries. Hélas, le nombre total de personnes touchées – et sans électricité – s’élève à des centaines de milliers.

« C’est la combinaison parfaite pour surmonter ces interruptions », a déclaré le président de Sunrun, Ed Fenster, lors d’une interview. Il s’attend à ce que les ventes de batteries augmentent considérablement à la suite des pannes.

Pour ceux qui se demandent si leurs appareils peuvent fonctionner avec l’énergie générée par une Tesla, la réponse est non, au moins sans équipement spécial. Incidemment, sans électricité, une Tesla elle-même ne pourra pas fonctionner. Donc, les Californiens qui ont encore des moteurs à combustion interne «non refroidis» ont de la chance; ils devront peut-être bientôt payer près de 6 dollars le gallon pour faire le plein.