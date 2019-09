Revenu universel, dernière phase avant le reset global ? Vincent Held

Tout sourire. L’ancien président de la Banque nationale suisse – reconverti dans la haute finance américaine, prévoit un cataclysme financier. Les militants du revenu de base universel, eux, peuvent se réjouir. Leur vœux vont se réaliser bien plus vite encore qu’ils ne l’espèrent !

Avant-propos:

Les néolibéraux d’hier et d’aujourd’hui prônent d’une seule et même voix le revenu universel.

L’occasion nous est redonnée de rappeler que le concepteur du revenu de base est Milton Friedmann lui-même.

Après les taux négatifs confiscatoires, il s’agit donc d’une nouvelle étape du concept néolibéral. Probablement l’ultime avant le reset global.

Avant de vous réjouir trop de cette supposée manne, dites-vous bien que quelqu’un va payer cette masse financière. Il s’agira très certainement de nouveaux gages que votre gouvernement et/ou des dirigeants de votre collectivité territoriale vont offrir contre cette création monétaire. A moins qu’il ne s’agisse tout bêtement de la redistribution de votre épargne (y compris assurances-vie, retraites, etc.). Dans tous les cas, la Dépossession entre dans sa dernière phase.

Tout cela pour dire que VOUS paierez avec vos derniers deniers et jusqu’à vos derniers biens que vous détenez encore. C’est comme cela depuis que la création de la monnaie-crédit a été offerte aux quelques mains. Et aucun de vos élus ne conteste ce privilège impérial planétaire.

Voici les preuves de ces propos. Vincent Held illustre le phénomène par le cas suisse. Mais ne doutons pas que la même chose est en préparation aux quatre coins du monde. Globalisation oblige.

LHK

L’ex-président de la Banque nationale suisse vous annonce… l’arrivée du revenu de base universel ! Vincent Held

« [Christine Lagarde] va réaliser – en fait, elle le sait déjà […] qu’il lui reste très peu de munitions. […] Nous allons vivre un changement de régime en matière de politique monétaire. […] l’Europe sera sans doute la première à mettre de l’argent directement dans la poche des consommateurs et des entreprises ».

Le revenu universel a la cote dans les milieux d’affaires mondialisés – et notamment à Davos… (ci-dessus: vidéo du Mouvement Français pour un Revenu de Base)

Le 15 août dernier, Philipp Hildebrand, le président déchu de la Banque nationale suisse – aujourd’hui employé du « mastodonte de Wall-Street » BlackRock, qui conseille la Banque centrale européenne (BCE) – a expliqué que celle-ci devra bientôt se mettre à distribuer de l’argent directement à la population. C’est ce que les économistes appellent « l’hélicoptère monétaire ». Un nom savant qui désigne en réalité… le revenu de base universel !

« Vous pouvez créer de la monnaie et la distribuer aux gens. C’est l’hélicoptère monétaire. […] La question est de savoir […] quand il est opportun de recourir à ce type d’instrument de dernier recours. » (Peter Praet, chef économiste de la BCE)

Comme l’explique la citation ci-dessus, « l’hélicoptère monétaire » consiste à créer de l’argent frais pour le distribuer directement aux citoyens… Or, lorsque cette opération est répétée de façon régulière, elle revient, bien évidemment, à mettre en place un revenu de base universel !

Depuis de nombreuses années, le Financial Times soutient simultanément l’idée de « l’hélicoptère monétaire » et la campagne internationale en faveur du revenu universel. Et pour cause : il s’agit d’une seule et même chose !

C’est précisément ce qu’avait expliqué, en décembre 2017, une députée suisse à ses collègues du Parlement :

« La Banque nationale devrait fournir de l’argent sans dette. […] Si l’argent est versé directement à la population […], il en résulte automatiquement une sorte de revenu universel. […] La Banque nationale suisse [pourra] créer de l’argent – et le répartir – comme depuis un hélicoptère ». [1]

A partir de mars 2016, en l’espace de quelques mois, non seulement la Banque centrale européenne (BCE), mais également la Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon, la Banque de Suède – ou encore la Banque nationale suisse, se sont subitement passionnées pour l’idée de « l’hélicoptère monétaire ». Plusieurs hauts dirigeants de ses établissements se disant d’ailleurs prêts à mettre en œuvre cette « mesure de dernier recours » en cas de « situation extrême » ou « complètement bloquée »…

La déclaration de Philipp Hildebrand, quoique passée quasiment inaperçue de nos médias et dirigeants politiques, est donc un signal extrêmement fort. Le « changement de régime monétaire » qu’il annonce laisse en effet augurer des secousses financières « extrêmes », annonciatrices de bouleversements économiques majeurs.

Les « bail-ins » sont des lois de confiscations de l’épargne destinées à sauver les grandes banques menacées de faillite. Que ce soit en Suisse, dans l’UE ou ailleurs, ces législations n’ont pas été adoptées par hasard. Le think tank gouvernemental France Stratégie estime d’ailleurs que ces expropriations représentent « la solution la plus évidente » (p.4) au problème du surendettement européen.

La crise financière historique qu’annonce aujourd’hui Philipp Hildebrand avec un sourire confiant débouchera ainsi sur un nouvel ordre économique et monétaire. Et une réalité quotidienne bien moins rose que ne veulent le croire les touchants – mais naïfs – militants du revenu de base universel…

Une des thématiques traitées par Vincent Held, texte dans le livre « Après la crise : chronique de l’émergence d’un nouvel ordre monétaire international »

Suisse : introduire un revenu de base pour confisquer l’épargne-retraite ?

Non, la Suisse n’est pas un pays communiste – loin s’en faut. Cependant, la suppression pure et simple des rentes de retraite dites « LPP » – qui sont pourtant basées sur une épargne privée ! – peut aujourd’hui être proposée ouvertement par des parlementaires sans susciter le moindre émoi. Et ce n’est pas d’un marginal quelconque – mais bien d’un représentant du plus grand parti politique helvétique – que nous vient aujourd’hui cette demande d’expropriation tout-à-fait inédite !

« Nous dépensons aujourd’hui des sommes colossales pour redistribuer les fonds des assurances sociales de façon équitable – et en particulier l’assurance-vieillesse, la prévoyance professionnelle (LPP), l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, l’assurance-accidents […] Si l’on pouvait économiser toutes ces dépenses de redistribution et verser un certain montant à tous les habitants de ce pays, alors me disais-je, l’idée [du revenu de base] mériterait réflexion. Mais cela impliquerait que l’on supprime toutes les aides sociales existantes. » [2]

Dixit le député UDC Sebastian Frehner, au cours des débats du Parlement suisse sur « l’Initiative pour un Revenu de Base Inconditionnel »…

Vincent Held

