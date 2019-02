On sait aujourd’hui que certaines entreprises achètent des données sur la santé des Suisses, y compris « à l’étranger »…

Oui, les données médicales des Suisses sont bel et bien en train d’être transformées en marchandises. Ceci grâce à l’introduction – discrète mais efficace – du « dossier électronique du patient » (DEP). De quoi supposer que le « projet-pilote » MonDossierMedical.ch est bien plus avancé qu’il n’y paraît !

Certains lobbys économiques mènent une véritable « offensive » pour s’approprier les données médicales des Suisses. Et les milieux politiques ne s’opposent nullement à ces revendications, dont les conséquences pourraient être économiquement désastreuses pour les personnes qui présentent des risques de santé…

Tel est le constat pour le moins alarmant que dressait récemment le grand quotidien suisse Tages Anzeiger. Et le média de référence d’évoquer une « rencontre secrète » entre des membres du gouvernement suisse et des représentants des « milieux économiques » (UBS, Roche, Swisscom, Google…) :

Une occasion de plus de prendre conscience du fait que certaines entreprises collectent déjà – sans leur accord – des informations sur la santé des Suisses… et que ces données sont « en partie achetées à l’étranger » !

Et le lobbyiste en chef de « Transformation Digitale » de réclamer « un concept de libre commerce » pour aller « au-delà du dossier électronique du patient » !

Pourtant, les pratiques actuelles de certains milieux économiques suisses vont déjà bien au-delà de ce que la plupart des gens peuvent encore s’imaginer…

Pour qui n’est pas familiarisé avec le fonctionnement de l’intelligence artificielle, l’idée que les réseaux sociaux (et autres moteurs de recherche) puissent fournir des informations pertinentes sur notre état de santé peut sembler fantaisiste. Il n’en demeure pas moins que diverses assurances-maladie suisses recourent aujourd’hui précisément à ces sources d’informations pour évaluer les risques que représente tel ou tel client.

Côté européen, la plateforme MyHealthMyData s’appuie elle aussi sur les réseaux sociaux pour alimenter les dossiers médicaux électroniques des habitants de l’UE. Une information on ne peut plus officielle !

On peut ainsi comprendre ce à quoi fait référence cette analyse parfaitement pertinente du Tages Anzeiger :

« La révolution digitale promet beaucoup : des diagnostics plus précis, de meilleurs traitements, des coûts plus bas et des percées dans la recherche. Mais elle présente également des dangers. Les patients laissent des traces de plus en plus visibles sur leur état de santé. Les données sont souvent mal protégées. Et les progrès de la technologie permettent des analyses toujours plus fines […] Une personne […] risque de se voir retirer à l’avenir sa couverture-santé [privée], parce que son patrimoine génétique présente de trop grands risques. Cela peut se produire dans dix, vingt ou cinquante ans. Contrairement aux données bancaires, les données de santé peuvent avoir une valeur prédictive d’une génération à l’autre. »