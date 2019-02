Cash; Vous êtes une marchandise. LHK

Et si retirer de l’argent était aussi simple qu’un selfie ? La première banque de détail espagnole, CaixaBank, a dévoilé jeudi 14 février un nouveau dispositif dans ses distributeurs automatiques de billets qui permet de s’authentifier par la technologie de reconnaissance faciale, par le biais d’une caméra intégrée dans l’automate et d’un écran de contrôle, en lieu et place du traditionnel code personnel. « CaixaBank devient la première institution financière au monde à offrir à ses clients la possibilité d’utiliser la reconnaissance faciale pour retirer de l’argent des guichets automatiques, sans avoir à saisir leur code PIN », s’est targuée la banque catalane.

Ce dispositif « révolutionnaire » est installé dans 20 terminaux de quatre premières agences à Barcelone et sera déployé plus largement au cours du second semestre. CaixaBank a travaillé avec Fujitsu et la startup espagnole FacePhi pour élaborer son dispositif de reconnaissance faciale intégré au distributeur automatique de billets.

« L’automate dispose du matériel et des logiciels nécessaires pour valider jusqu’à 16.000 points sur l’image du visage de l’utilisateur, ce qui garantit une identification totalement sécurisée », explique la banque dans un communiqué.

Il suffit de s’enregistrer au préalable une première fois, en quelques minutes, sur la tablette d’un conseiller en agence. Il faut tout de même présenter au distributeur sa carte ou son smartphone ou sa montre connectée puis montrer son visage à la caméra et donner un signe de vie (pour éviter les tentatives d’arnaque à la photo). Les clients qui le souhaitent pourront choisir de continuer à taper leur code.

La biométrie plébiscitée par les clients

La banque espagnole indique avoir sondé de « vrais clients » avant de se lancer afin de déterminer le degré d’acceptation de l’identification par reconnaissance faciale : 70% des répondants ont dit être prêts à l’utiliser comme alternative à la saisie de leur code d’identification personnel sur un clavier.

« Parmi les avantages mentionnés par les utilisateurs, les répondants ont souligné le sentiment de sécurité associé à la reconnaissance faciale (66% des participants l’ont mentionnée), la commodité (importante pour 19% des répondants) et la rapidité (soulignée par 15% des clients) » rapporte CaixaBank.



Se prévalant d’être « leader dans la digitalisation bancaire », le groupe espagnol rappelle qu’il avait été pionnier dans la biométrie en étant la première banque en Espagne à incorporer la technologie Face ID de l’iPhone X au lancement de ce dernier en 2017, permettant à ses clients possédant ce smartphone d’accéder à leurs comptes sans saisir leurs identifiants et mots de passe.

« Le leadership technologique nous permet de fournir un meilleur service à nos clients, plus proche et plus spécialisé », a commenté le directeur général de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.



L’ex-caisse d’épargne mène actuellement une profonde restructuration de son réseau et souhaite développer son modèle d’agence « Store », plus grande et plus moderne, en zones urbaines.

En Chine, pays friand de biométrie, Agricultural Bank of China avait commencé à déployer en 2017 la reconnaissance faciale aux distributeurs mais il fallait tout de même entrer un code ou un numéro de téléphone pour s’identifier, sans introduire sa carte. Sur un autre registre, sans recours à la biométrie, la Caisse d’Epargne avait lancé en France en 2016 le retrait de dépannage par SMS sans utiliser sa carte au distributeur.