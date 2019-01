Europe, encore plus d’intégration, encore plus de militarisation. LHK

Les efforts du président français Emmanuel Macron en faveur de ce qu’il a précédemment appelé « une véritable armée européenne » ont reçu un nouvel élan mardi, alors que la France et l’Allemagne ont signé un traité historique actualisé réaffirmant leurs liens étroits et leur engagement à se soutenir mutuellement lors d’une cérémonie à Aix-la-Chapelle, une ville frontière reliée à Charlemagne et au Saint Empire romain germanique. Mais le moment le plus intéressant pour renouveler l’accord de réconciliation d’après-guerre conclu par les deux pays en 1963 est le plus intéressant, étant donné à la fois la montée du nationalisme eurosceptique, l’incertitude du Brexit et les protestations tout aussi massives des « Gilets jaunes » qui font rage en France pendant un dixième la semaine.

Macron a abordé cette tendance lors de la cérémonie de signature en ces termes : « À une époque où l’ Europe est menacée par le nationalisme, qui se développe de l’intérieur … l’Allemagne et la France doivent assumer leurs responsabilités et montrer la voie à suivre ».

L’Allemande Angela Merkel a acquiescé, ajoutant dans ses propres remarques : « Nous le faisons parce que nous vivons à une époque particulière et que, dans cette période, nous avons besoin de réponses résolues, distinctes, claires et tournées vers l’avenir ». L’accord, décrit comme fragmentaire sur des détails ou des détails, se concentre sur la politique étrangère et les liens de défense entre Berlin et Paris.

«Le populisme et le nationalisme se renforcent dans tous nos pays», ont déclaré les responsables de l’UE à Merkel lors de la cérémonie. « Soixante-quatorze ans – une seule vie humaine – après la fin de la seconde guerre mondiale, ce qui semble aller de soi est de nouveau remis en question. »

Macron a déclaré que «ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé . Ceux qui … répandent des mensonges font du mal aux mêmes personnes qu’ils prétendent défendre en cherchant à répéter l’histoire. «

Juste avant de signer le traité, Mme Merkel a déclaré dans des remarques qui affirmaient une nouvelle affirmation que les deux dirigeants cherchaient à former une « armée de l’UE »: « Le quatrième article du traité stipule que nous, l’Allemagne et la France, sommes obligés de nous soutenir et de nous entraider. , y compris par la force militaire , en cas d’atteinte à notre souveraineté. «

Le texte du traité mis à jour inclut l’objectif d’un « espace économique germano-français avec des règles communes » et une « culture militaire commune » qui, selon Merkel, pourraient « contribuer à la création d’une armée européenne » .

Plus tard, devant un pool de presse, Merkel a approuvé l’idée d’une armée européenne commune:

Nous avons pris des mesures importantes dans le domaine de la coopération militaire, ce qui est une bonne chose et que nous appuyons largement dans cette enceinte. Mais je dois aussi dire, compte tenu de l’évolution de la situation au cours des dernières années, que nous devons travailler à une vision pour établir un jour une véritable armée européenne .

Elle a précisé que la nouvelle organisation militaire n’existerait pas en tant que contrepartie de l’OTAN ou en concurrence avec celle-ci, à l’instar de ses observations antérieures devant le Parlement européen.

Auparavant, en novembre, elle avait assuré: « Ce n’est pas une armée contre l’OTAN, mais un bon complément à l’OTAN« . Cela appuyait également les déclarations de Macron au début du mois de novembre, dans lesquelles il déclarait que le projet d’armée européenne était : « Nous devons nous protéger vis-à-vis de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis » – mots qui ont été prononcés sur les talons de l’annonce initiale du président Trump selon laquelle le Les États-Unis se retireraient du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF).

Malgré de telles assurances, les analystes estiment que le sous-produit naturel et à long terme d’une « véritable armée européenne » – comme le suggèrent Macron et Merkel – serait la lente érosion et la disparition du pouvoir américain dans la région, ce qui affaiblirait sans aucun doute l’alliance de l’OTAN. .

La chose la plus proche d’une « armée de l’UE » actuelle qui existe (si on peut l’appeler même) – la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) – est généralement perçue comme un mécanisme commun aux membres de l’Union européenne, destiné à répondre aux besoins civils et urgents. être inefficace sous la menace d’une invasion militaire réelle ou d’un événement majeur.

En attendant, peut-être un prototype d’armée de l’Union européenne est-il déjà en action dans les rues de Paris, révélant les craintes des critiques selon lesquelles il pourrait être utilisé à l’avenir …

Marine Le Pen, le leader du parti du rallye national français, a critiqué le traité actualisé d’Aix-la-Chapelle comme « un acte qui frise la trahison » , alors que d’autres craignaient qu’il s’agisse d’une tentative de créer une « super-UE » au sein du bloc.

Alexander Gauland de l’Alternative für Deutschland (AfD) allemande, par exemple, a averti :

En tant que populistes, nous insistons pour que l’on s’occupe d’abord de son pays … Nous ne voulons pas que Macron rénove son pays avec de l’argent allemand … L’UE est profondément divisée. Une relation franco-allemande privilégiée nous aliénera encore plus .

Le ministre de l’Intérieur d’extrême droite italien , Matteo Salvini, a averti plus tôt ce mois-ci que son pays pourrait rechercher un « axe italo-polonais » pour contester le principe même d’un « moteur franco-allemand » qui alimente la centralisation européenne.

Il convient également de noter que le document d’Aix-la-Chapelle, publié mardi, donne la priorité à l’acceptation de l’Allemagne comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, une priorité pour la diplomatie franco-allemande. Un tel scénario futur pour le conseil de sécurité modifierait considérablement le pouvoir en faveur d’un bloc occidental d’alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, avec lesquels l’Allemagne voterait.