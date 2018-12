Aux États-Unis, l’économie doit ralentir car elle crée trop d’emplois. BFM

L’économie américaine crée plus de deux millions d’emplois par an. À ce rythme, le vivier de main-d’œuvre sera bientôt insuffisant pour satisfaire les besoins des entreprises. Si la croissance ne décélère pas, les salaires pourraient monter en flèche et faire déraper l’inflation. C’est pourquoi la Fed cherche à freiner l’économie, au grand dam de Donald Trump qui rêve de réélection.