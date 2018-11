La France veut créer un «Empire» européen face à la Chine. Chine Magazine

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a estimé que l’Europe devrait devenir un Empire pacifique, une puissance capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine, selon le quotidien allemand.

Dans une interview publiée dimanche par le quotidien allemand Handelsblatt, le ministre français a souhaité que l’Europe devienne un empire semblable aux Etats-Unis et à la Chine. Selon lui, cet «empire» doit être une puissance pacifique fondée sur les principes d’un État constitutionnel.

«L’Europe ne devrait plus hésiter à jouer de son pouvoir», a affirmé Bruno Le Maire, qui a souligné qu’il était nécessaire de lutter «contre les sanctions illégitimes des États-Unis contre l’Iran» et de «faire obstacle au gouvernement de Donald Trump».

«Le but ici est de dire clairement aux États-Unis: nous sommes un continent souverain et nous décidons nous-mêmes d’avec qui nous faisons du commerce», a-t-il ajouté. Le président français, Emmanuel Macron, a fait part de sa volonté et de créer une «vraie armée européenne» indépendante des États-Unis.

Le président français avait souligné que l’Europe était confrontée à de nombreuses tentatives d’ingérence dans ses processus démocratiques internes et dans son cyberespace. Le président américain, arrivée à Paris le 9 novembre pour les cérémonies du 11 novembre, avait jugé «très insultants» les propos d’Emmanuel Macron plaidant pour la construction d’une armée européenne.

Emmanuel Macron a estimé que l’Europe devait se «protéger à l’égard de la Chine, de la Russie et même des Etats-Unis». L’idée d’une armée propre à l’Union européenne est régulièrement émise par des hommes politiques européens, dont le commissaire européen au Budget et aux Ressources humaines, Günther Oettinger.

Ce dernier a déclaré qu’il rêvait d’une armée qui porte en commun la responsabilité du maintien de la démocratie, des droits de l’Homme et de la liberté, en Europe comme dans les missions étrangères.