Ce soir, le documentaire qui révèle l’hyperpuissance de la BNP Paribas. France 3

Avant-propos:

France 3 diffuse aujourd’hui BNP Paribas, dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne. Bémol, elle le diffuse à 23h35. Pensez donc à l’enregistrer.



Ce documentaire est une enquête sur l’hyperpuissance de BNP Paribas, elle-même un microscopique outil aux mains de la microélite qui a dépossédé le monde de ses avoirs.

Ce documentaire participera malgré tout à lever un petit coin de l’épais rideau qui a caché trop longtemps des pratiques indignes d’un Etat de droit, et que les médias grand public ont participé par leur discrétion à préserver durant des décennies.

Des décennies durant lesquelles les pratiques les plus détestables ont été déployées en toute impunité. Un système qui n’hésite pas à flirter à l’occasion avec des agents peu recommandables, incluant la mafia italienne ou Daëch…

Cette hyperpuissance est aussi le fruit de l’implication des dirigeants politiques qui ont accepté de cautionner les pires dérives avec l’argent des impôts et des capitaux des retraites.

Jamais cette hyperpuissance n’aurait pu voir le jour sans une volonté politique de longue durée des représentants de droite et de gauche. Un cynisme à toute épreuve donc.

A l’heure où les banques risquent d’être abandonnées pour un nouvel ordre financier et monétaire, ce documentaire reste très utile pour informer ce grand public maintenu dans l’ignorance de la prise de pouvoir bien réelle de la micro-élite internationale…

Car n’en doutons pas, BNP Paribas est une banque américanisée de la famille des too big to fail, qui ont servi à la diffusion de la dette publique US en Europe, et aux besoins hégémoniques de Wall Street.

BNP Paribas n’est qu’un petit soldat sur le champ militaire de la planète finance…

LHK

Un documentaire met en lumière la totale impunité dont jouit la plus grande banque européenne, BNP Paribas. L’enquête de Xavier Harel et Thomas Lafarge, diffusée jeudi 4 octobre sur France 3, a duré deux ans et dénonce les dérives du groupe et du système bancaire. Accablant.

Le crédit de BNP Paribas pourrait en prendre un coup. La diffusion, le jeudi 4 octobre à 23h35, sur France 3, du documentaire au titre évocateur, BNP Paribas, dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne, devrait en tous cas provoquer de sérieux remous. Cette enquête sidérante met en lumière la totale impunité dont jouit depuis au moins deux décennies la première banque française et européenne, quatrième banque mondiale. Aucun des gros dossiers n’est laissé de côté : de la façon dont la banque s’est invitée à la table des négociations et a fait valoir son point de vue dans la crise des subprimes ou la dette grecque ; au jeu trouble de sa filiale suisse en matière d’évasion fiscale ; en passant par le contournement de l’embargo international au Soudan, à Cuba et en Iran… Une enquête qui a demandé deux ans de travail et valu quelques embûches, à ses deux réalisateurs Xavier Harel et Thomas Lafarge. Entretien.

Comment est née l’idée de cette enquête ?

Xavier Harel : C’est Thomas qui a eu l’idée de ce projet culotté. De mon côté, j’avais pas mal travaillé sur la BNP lorsque j’étais journaliste à La Tribune. Plus exactement, au gré de mes enquêtes sur les paradis fiscaux, l’Afrique, les matières premières, la crise financière… Je tombais à chaque fois sur BNP Paribas. Et je n’ai jamais traité des banques ! J’avais donc pas mal de pièces, de documents, de contacts et d’histoires à raconter. Quand Thomas est venu me voir, je lui ai dit que c’était une excellente idée mais que, par contre, j’étais très sceptique sur le fait de trouver un diffuseur tant BNP Paribas a des intérêts absolument partout.

Thomas Lafargue : Et pourtant, nous l’avons vendu deux fois ! D’abord à Canal+. Je travaillais alors pour une boîte de production (KM Production) qui bossait exclusivement pour la chaîne cryptée. J’ai proposé le doc et aussi étonnant que cela puisse paraître, Canal+ m’a dit banco. Tout était ficelé et déjà très avancé. Mais, entre-temps, Vincent Bolloré est sorti du bois et a censuré notre film (où je n’étais que cadreur) consacré au Crédit Mutuel. Dans la foulée, je n’ai plus eu de nouvelles de Canal+…

Nous avons juste appris qu’en septembre 2015 Vincent Bolloré avait évoqué notre projet lors d’un conseil d’administration de la chaîne et avait décrété qu’il n’était pas plus question de taper sur les amis du Crédit Mutuel que sur ceux de la BNP. On avait donc un sujet, mais plus de diffuseur. Ensuite, nous avons démarché Arte, qui n’a pas donné suite, puis France 3.

“Notre idée directrice a surtout été de montrer qu’il n’existe aucun contre-pouvoir en face de cette banque. BNP Paribas a absolument tout verrouillé.”

Le sujet est vaste, dense, complexe, à l’image du pouvoir tentaculaire de BNP Paribas que votre documentaire révèle. Comment aborder un tel mastodonte ?

X.H. : Il faut attaquer la montagne par tous les versants. Le projet a évolué dans sa forme au fil de nos découvertes et des entretiens. Pour comprendre comment ce système se met en place, il fallait raconter tout le processus et l’histoire de la banque. Au début, nous l’avions davantage recentré sur son président le plus emblématique, Michel Pébereau, mais comme ce n’est pas une star de la télé, c’était plus compliqué.

Notre idée directrice a surtout été de montrer qu’il n’existe aucun contre-pouvoir en face de cette banque. Ou plutôt qu’elle les contrôle tous : la Banque de France et les établissements financiers en général, les médias, la classe politique… BNP Paribas a absolument tout verrouillé. D’ailleurs, rien n’a jamais été fait sur cette banque. Pas plus un livre qu’un film.

Avez-vous subi des pressions au cours de votre enquête ?

T.L. : Nous n’avons subi aucune pression directe. Pas plus que notre productrice ou France 3, qui en tout cas ne nous en a pas fait part. Il y a bien des mails, des spams étranges reçus tous les deux à une minute d’intervalle, mais sans doute une simple coïncidence. Dans ce type de projet, le premier danger est l’autocensure. Il faut arrêter de croire ou de laisser croire que travailler sur des grosses entreprises, c’est s’exposer à des représailles et que tout risque d’être cadenassé.

Un sujet comme la banque fait peur. Nous avons rencontré cent vingt personnes ou témoins pour le film. A chaque fois, comme un réflexe, ils nous disaient : « Vous êtes fous, vous ne savez pas à qui vous vous attaquez… » Tout cela est un peu fantasmé. La meilleure protection serait le silence. Merci, en tout cas, à ceux qui ont osé témoigner, et en particulier les anciens salariés de la BNP.

“Ceux qui ont accepté de témoigner ont quitté la banque, et même l’univers bancaire.”

Anciens car, hormis une représentante syndicale bientôt à la retraite, aucun salarié actuel n’a osé témoigner ?



X.H. : Pourtant, nous en avons sollicité beaucoup. A tous les échelons. Y compris à la direction. J’ai passé beaucoup de temps avec le service de presse pour essayer de les convaincre de l’intérêt qu’ils avaient à communiquer. En vain. Là encore, ça en dit long sur le côté bunkérisé de cette banque. Une communication totalement verrouillée et des salariés tenus de s’y plier dans une ambiance quasi militaire.

T.L. : Il est important de souligner que 99,9 % des employés de cette banque font correctement leur travail, en respectant des règles extrêmement strictes. On leur demande de viser chacune de leurs actions pour engager leur responsabilité. Ils doivent justifier de tout et peuvent se faire renvoyer pour avoir émis une critique contre la banque. Alors, quand ils apprennent qu’au sommet de cette banque une poignée d’individus ont pris des décisions qui ont, notamment, coûté 9 milliards d’euros à la banque sans être inquiétés – certains ont même été récompensés par des retraites chapeaux –, il y a de quoi se sentir trahi. Ce film est aussi pour eux.

Y a-t-il des témoignages que vous avez choisi de ne pas diffuser ?



T.L. : Notre principale difficulté a été de trouver des gens qui acceptent de témoigner. Des anciens de la BNP, mais également des fonctionnaires de Bercy, des ministères… Cela a été très long de convaincre ceux qui ont accepté. C’est l’avantage d’avoir bénéficié de deux années.

X.H. : En résumé, c’est assez simple. Ceux qui ont accepté de témoigner ont quitté la banque, et même l’univers bancaire. Ceux qui travaillent à la BNP ou dans un autre établissement ont refusé de témoigner à visage découvert.

“Les banques, c’est comme le nucléaire. Les accidents sont très rares mais quand ils se produisent, ils sont très graves.”

(…)