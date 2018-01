La centralisation méconnue de la Suisse. Liliane Held-Khawam

1 L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2 Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.«

Le même Conseil fédéral est décrit à l’image d’un conseil d’administration et de direction d’une entreprise. Il est dit:

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération. »

Mais alors quid de nos cantons puisque nous parlions d’Etats indépendants réunis en Confédération?

Eh bien, ils ont été unifiés dans une interface qui porte le nom de Conférence des gouvernements cantonaux (CdC).



Le fait est que le monde auquel adhère pleinement la Suisse ne supporte pas le temps nécessaire à convaincre 26 cantons…. Sans parler du besoin d' »efficacité » de nos conseillers fédéraux. Bref, la solution de la CdC répond à tous les besoins de performance d’un Etat-entrepreneur.

Nous pouvons imaginer une organisation matricielle selon le modèle des entreprises qui favorise les interactions Confédération-Cantons avec:

Une structure verticale au plan fédéral autour des Départements des Conseillers fédéraux. Une structure transversale qui part de la Conférence des Cantons et de ses subdivisions autour des divers thèmes et qui va traverser les départements fédéraux.

L’intégration structurelle « Confédération »- « Cantons » devient opérationnelle au quotidien. Les temps des palabres est ainsi réduit au maximum.

Voici quelques infos prises sur le site de CdC.

« Bases de la CdC:

À partir des années 70, il est apparu clairement que les cantons ne parviendraient à préserver leur autonomie, leur liberté d’appréciation et leur marge d’action qu’à travers une collaboration plus étroite. L’internationalisation de la politique et l’intégration européenne en particulier ont incité les gouvernements cantonaux, au cours des années 90, à améliorer la collaboration horizontale et verticale au sein de l’État fédéral et, ce faisant, à participer au processus de décision sur le plan fédéral.

La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a été fondée le 8 octobre 1993. Selon la Convention portant sa création, la CdC a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans les domaines qui relèvent de leur compétence propre et d’assurer, dans les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et l’information essentielles des cantons. Elle fait office d’interface entre la Confédération et les cantons pour les dossiers importants de politique nationale et les dossiers de politique extérieure.

Les membres de la CdC sont les 26 cantons. Par l’intermédiaire de la CdC, ils se font entendre à l’échelon fédéral chaque fois que les intérêts cantonaux sont en jeu, renforçant ainsi la position des cantons au sein des institutions politiques nationales. »

Bon alors, nous nous réjouissons tous que la CdC renforce la position des cantons au sein de la politique nationale (nous aurions dit fédérale,… mais bon). Cela signifierait-il que ce qui a été « délégué » à la « Confédération » est si important que les cantons auraient besoin de cette interface pour se faire entendre? Possible… Pas sûr…

Voici un passage que l’on peut relever qui donne un sens particulier à tout ce qui précède:

« La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a été fondée le 8 octobre 1993. Elle sert de plate-forme politique dédiée à la formation de l’opinion entre les cantons. Via la CdC, les 26 gouvernements cantonaux parlent d’une même voix à l’échelon fédéral, renforçant ainsi la position des cantons dans l’Etat fédéral. «

Former l’opinion, l’unifier pour parler d’une même voix, voici quelques expressions qui nous éloignent drastiquement de la démocratie participative, et même de la démocratie tout court. Il faut avouer que le chemin décisionnel doit être drastiquement réduit.

La performance est ainsi la grande gagnante de cette centralisation des pouvoirs.

Liliane Held-Khawam

Annexe:

La Conférence gouvernementale et ses subdivisions

Vous pouvez aller sur ce lien http://www.kdk.ch/fr/actualite/agenda/, et découvrir l’Agenda de la CdC et des diverses subdivisions… Voici quelques thèmes relevés: