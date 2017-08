L’explosion de la fortune des plus riches en France grâce au Casino. Liliane Held-Khawam

2007. Crise des subprimes. De l’argent public se déverse en abondance dans les circuits financiers mondiaux qui turbinent à la monnaie centrale. Comprenez que c’est de l’argent scripturale bancaire qui a été élevé au rang d’argent garanti par les Etats via leurs banquiers centraux.

2011. Crise des banques européennes. De nouveau, des décisions prises pour soutenir les banques sont prises par les grandes banques centrales. Celles-ci vont être soutenues par des lois gouvernementales dites too big to fail. Le marché supranational est dès lors garanti par l’argent public. Les banquiers centraux et leurs acolytes des grandes banques internationales peuvent prendre tous les risques en toute impunité, immunité, et même immoralité.

Les risques des banques ne se situent plus dans le boursicotage de haut vol, mais au niveau du terrain local. Il faut dire que là, leur monnaie-dette n’est pas garantie par les Etats. Ils ont donc tout intérêt à se joindre à la grande fête où les liquidités sont illimitées, ou presque…

Voici une action LVMH qui est intéressante à découvrir. Elle passe de 43 euros en 2009 à 217 euros actuellement. L’empire de de M Arnault réalise une plus-value de 56 % en 1 an! Il prend la tête du classement de Challenges, grâce à un portefeuille évalué à 46,9 milliards d’euros pour 2017 (source).

Et voici les effectifs de LVMH qui progressent de 27% entre 2012 et 2016, contre 56% en un an.

…avec un assainissement de son financement s’il vous plaît!

Le casino a compris qu’il y avait une bonne gestion d’entreprise qui se cache derrière ce titre et en tire profit!Les gains suivent et sont difficiles à présenter par les temps qui courent….

Le malaise est palpable quand vous travaillez à la fois sur l’explosion de l’esclavage et sur les tenants des grands bourses de la planète.

Vous arrivez fatalement au constat que le Système est pourri.

Voici une autre info. La fortune cumulée des 500 plus riches de France est ainsi passée de 80 à 571 milliards entre 1996 et 2017, soit un multiple de 7,14%.

Pendant ce temps, le PIB de la France n’a pas atteint le facteur deux, sachant que dedans sont comptabilisés les dépenses de l’Etat, les emplois publics et l’accroissement de la demande des consommateurs due à la démographie.

Il ressort donc clairement que la croissance des plus riches n’a rien à voir avec une progression de l’économie réelle, ou d’innovations particulières, mais elle est le fruit de la spéculation. Vous ne pouvez entrer dans ce club sans les faveurs -méritées ou pas- du casino.

Au fait, tout cela repose malgré tout sur les ressources tangibles et/ou le fruit du travail des populations. Vous retirez leurs impôts, leur épargne, leurs capitaux de retraite et autres patrimoines publics phagocytés, et tout le château de cartes s’écroule…

Mais voilà, distraits par toutes sortes de gadgets abêtissants, les peuples ne savent pas qu’ils constituent la richesse ultime…

Liliane Held-Khawam