Coronavirus: des enjeux sociétaux majeurs… LHK

Pour une raison ou une autre, les positions du professeur Raoult m’inspirent confiance.

Pour une raison ou une autre, ses positions ont déclenché les foudres des patrons des circuits de l’information.

Hier, certains censeurs de Facebook qualifiaient ses analyses de fake news. Aujourd’hui, la news est partiellement fake.

Et voilà une vidéo dans laquelle l’expert mondial du domaine répond aux experts auto-déclarés ou agréés par l’industrie des médias. Sa réponse est savoureuse. Et plus vous écouterez le monsieur et plus vous aurez l’impression que l’on surjoue les dangers.

Je vous mets encore d’autres spécialistes qui tentent de calmer le jeu.

L’historien de la médecine Bernardino Fantini analyse l’anxiété grandissante suscitée par la propagation du virus. Et de conclure:«La peur du coronavirus est largement exagérée».

Le Dr Cua,infectiologue du CHU de Nice, préfère rassurer : « 99% des patients qui auront le Coronavirus vont guérir, bien sûr un mort sur 100 c’est un mort de trop, mais ce n’est pas un virus qui va décimer la population, on connait ce virus », précise le médecin.

Même son de cloche du côté cette fois des Décodeurs du Monde. Ils admettent que le « Coronavirus est un virus peu contagieux et dont la létalité est relativement faible »…

Alors me direz-vous pourquoi nous intéresser sur ce site à ce sujet qui relève surtout de la science et de la médecine?

Eh bien parce que ce virus déclenche une crise sociale et sociétale inédite car globale. Et elle pourrait bien permettre la mise en place d’un nouveau jalon en direction du coming-out de la Nouvelle Société du Nouveau Monde. Et cela nous intéresse bien sûr.

La crise que génère le Coronavirus est à la Nouvelle Société, ce que la crise des subprimes a été à la financiarisation de la planète. Ce sont des marqueurs de la naissance du Nouveau Monde.

Voici deux exemples pour illustrer les défis qui vont se présenter à nous autres défenseurs des libertés individuelles.

Le premier évènement qui mérite toute l’attention nous vient de Suisse.

Hier, un haut responsable de la santé au plan fédéral est venu nous expliquer que dorénavant c’est Berne qui décidera de la feuille de route et de l’ensemble des mesures à prendre. Prendre ce genre de décision dans le cadre d’une Confédération interpelle… Ecoutez l’interview dont le titre ne reflète pas ce qui a pu m’interpeller.

Mais plus important encore est la décision prise aujourd’hui par le Conseiller fédéral, responsable de la santé publique: les manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites en Suisse dès à présent et jusqu’au 15 mars au moins en Suisse! Toutefois, la restriction ne s’appliquera pas aux grandes entreprises! Cela signifierait-il que les grands centres commerciaux (Ikéa, Aldi, etc) ne sont pas concernés? A voir…

M Berset a activé ce qu’il appelle « l’Etat de situation particulière au sens de la loi sur les épidémies». Une sorte de situation d’urgence où le gouvernement fédéral prend la main sur la gestion du pays avec des prérogatives étendues. Comment en est-on arrivé à cette prise de pouvoir?

La loi sur les épidémies humaines, votée par le peuple suisse en 2013, a offert un texte porteur d’articles hautement liberticides pour l’humain, et les a mis en mains de conseillers fédéraux ultra-puissants… Arrangeant, M Berset avait promis en son temps que personne ne serait vacciné contre son gré. Un geste à bien plaire, car les textes sont très clairs…

Article 6 2 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:

a. ordonner des mesures visant des individus; b. ordonner des mesures visant la population; c. astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles; d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

3 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la Confédération.

Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.

1 Les cantons encouragent la vaccination par les mesures suivantes: a. informer les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination; b. contrôler régulièrement le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire; c. veiller à ce que les personnes visées par les recommandations reçoivent une vaccination complète. 2 Les cantons peuvent en particulier prendre les mesures suivantes: a. proposer des vaccinations dans le cadre du service médical scolaire; b. effectuer des vaccinations gratuites ou remettre des vaccins à un prix inférieur à celui du marché.

Les cantons peuvent déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risques, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi.

1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l’autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l’art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20051. 2 Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: a. il désigne l’autorité compétente; b. il arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation; c. il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés.

Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.

Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.

1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.

Source: Texte de loi sur les épidémies: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html?fbclid=IwAR1XQpNsGpHYPdlUGrGmKF7cAQD07qx7NNFjpZ5R7D7nMjJZoYSBXanSFdk

Le 2ème défi qui nous est présenté en arrière-plan du Coronavirus est l’instauration d’une gouvernance mondiale pour gérer la pandémie qui ne peut manquer de se déployer. En tout cas, ce sont les affirmations de Jacques Attali dans les Echos. Selon lui, « beaucoup savaient donc qu’une nouvelle pandémie aurait des conséquences plus graves que la précédente. Et pourtant, on en est là. L’épidémie actuelle est déjà plus grave que la précédente et nul ne peut encore prédire jusqu’où elle va aller. Dans l’hypothèse où elle explose vraiment sur toute la planète, ce serait un cataclysme gigantesque. C’est possible, mais peu vraisemblable. Et, pour en limiter les conséquences, il faudrait prendre, le moment venu, des mesures dont les conséquences humaines, sociales, économiques, écologiques, politiques, pourraient être terrifiantes. » Plus loin, il demande la mise en place mondialement d’observatoires, fondés sur un usage massif et ouvert des technologies de l’intelligence artificielle afin d’alerter suffisamment tôt sur l’occurrence d’une potentielle épidémie. Autre mesure préconisée par M Attali : « développer des réseaux de laboratoires de recherches, avec beaucoup plus de moyens et de coopération entre les équipes , pour se préparer à aller beaucoup plus vite dans la recherche d’antidotes. Et enfin mettre en place de grands programmes d’hygiène publique, qui permettront aussi de réduire l’impact écologique de l’activité économique. » Et là, dans un concours de circonstance extraordinaire, notre fameuse Loi sur les épidémies tient compte précisément de cette donnée. Dans son chapitre 3 intitulé Détection et surveillance, la section 2 traite des laboratoires et de leur mise en réseaux.

Les enjeux d’une pandémie sont des leviers qui peuvent changer totalement le mode de vie de l’humanité et mener à une société sous surveillance permanente où l’humain ne s’appartiendrait plus d’une certaine manière.

Vous comprendrez que quand le professeur Raoult et d’autres tentent de temporiser l’épidémie, ils se heurtent aux gestionnaires de l’agenda de la Nouvelle Société…

LHK