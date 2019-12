Joyeux Noël! LHK

C’est Noël, et je souhaiterais profiter de l’occasion pour transmettre tous mes vœux à chaque lecteur de ce site. Chrétien ou pas.

Si le message de Paix et d’Amour que cette naissance nous offre a été abondamment enseigné, voire galvaudé, il en va autrement de ses critiques d’un monde injuste et hypocrite. Jésus fut un révolutionnaire. Il est venu confondre les abuseurs de l’humanité, et promet de mettre un terme à leurs manigances.

Les spécialistes de la croissance de la dette, une manigance cruelle qui asservit l’humanité, sont dans le viseur du message de Jésus. Selon le message évangélique, la condamnation de ceux qui suivent Mammon, le dieu de l’argent, est une promesse. A ce sujet, une parabole est particulièrement frappante (Matthieu 18):

23 » C’est pourquoi, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.

24 Quand il se mit à l’œuvre, on lui en amena un qui devait 10’000 sacs d’argent.

25 Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu’il avait, afin d’être remboursé de cette dette.

26 Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant : ‘[Seigneur, ] prends patience envers moi et je te paierai tout.’

27 Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette.

28 Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d’argent. Il l’attrapa à la gorge et se mit à l’étrangler en disant : ‘Paie ce que tu me dois.’

29 Son compagnon tomba [à ses pieds] en le suppliant : ‘Prends patience envers moi et je te paierai.’

30 Mais l’autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait payé ce qu’il devait.

31 A la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.

32 Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : ‘Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette parce que tu m’en avais supplié.

33 Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu pitié de toi ?’

34 Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il devait.

35 C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. »

Tous ceux qui utilisent la dette pour asservir l’humanité seront traités de la même manière. C’est une promesse biblique que Jésus apportait avec lui le jour de sa naissance. Nous comprenons mieux pourquoi il a fini sur la croix et que ses adeptes sont persécutés à travers le monde sans que cela ne dérange la Communauté internationale.

Liliane Held-Khawam