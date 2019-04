Assange arrêté. La Suisse peut-elle encore lui accorder l’asile? LHK

Assange arrêté, un des derniers remparts à l’avènement du nouveau monde vient de tomber.

Nous nous joignons à ces mots de Reporters sans frontières: « Viser Assange en raison de la fourniture d’informations d’intérêt public à des journalistes serait une mesure strictement punitive et constituerait un dangereux précédent pour les journalistes, leurs sources et les lanceurs d’alerte ».

A l’heure de procès contre les journalistes d’investigation, les mots résonnent fort.

Son cas peut sembler désespérer.

Mais il reste encore la lettre que la ville de Genève doit envoyer au Conseil fédéral pour que celui-ci lui accorde l’asile. Une occasion pour Berne de démontrer qu’elle tient encore à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et aux droits de l’homme.

C’est donc vers la ville de Genève et vers le Conseil fédéral que nos regards se tournent!

Il est utile de préciser encore que Julian Assange a été déclaré innocent par un rapport des Nations-Unies.

« Un groupe de travail de l’ONU estime que Julian Assange a été « détenu arbitrairement ». Les Nations unies critiquent les lenteurs de l’enquête côté suédois sur le fondateur de WikiLeaks reclus dans l’ambassade d’Equateur à Londres.

Après un an et demi d’enquête, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a rendu, vendredi 5 février, une décision favorable à Julian Assange, le chef de l’organisation WikiLeaks. Les cinq experts de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui se sont saisis de l’affaire à la demande de M. Assange et de plusieurs associations de défense des droits de l’homme, ont conclu qu’il est bien victime d’une détention arbitraire depuis juin 2012, date à laquelle il s’est réfugié dans l’ambassade d’Equateur à Londres pour échapper à une extradition vers la Suède. En conséquence, ils affirment qu’il doit retrouver immédiatement sa liberté de mouvement et recevoir des compensations. »