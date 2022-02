Voilà bientôt deux ans que nous dénonçons la tyrannie quotidienne déployée au nom d’une pandémie dont la définition a été vidée de son sens pour ne laisser que la contagiosité virale à grande échelle. Point. Ainsi, selon cette définition, les grippes saisonnières qui tournent depuis des siècles entre les diverses régions de la planète répondaient déjà au concept pandémique revu et corrigé par une OMS à la solde des financiers, ceux-là même qui ont mis Etats et citoyens à plat ventre.

Que veulent ces intervenants milliardaires qui s’agitent sur les grands canaux de diffusion de l’info?

L’argent n’a été qu’une étape qui leur permet de prétendre au contrôle de la Vie sur cette terre. Eux sont destinés à devenir des hommes-dieux (voir tous les travaux de Yuval Noah Harari). En revanche, ils ont d’autres objectifs pour les masses consommatrices et polluantes.

Ainsi, forts de leur pouvoir politique, acquis par la monnaie et la corruption de la classe régnante, ces mêmes groupes d’intérêts privés veulent ramener les êtres humains au rang d’objets que l’on peut déplacer et stocker en fonction des besoins. L’humanité devient un réservoir de ressources que l’on libère au rythme défini par les besoins productivistes de la machinerie planétaire.

Cependant, il est utile de bien comprendre que les nouveaux maîtres sont des eugénistes vantant une science qui leur correspond. Un exemple tout simple est celui de justifier l’euthanasie « compassionnelle » envers les groupes d’individus non productifs, sous l’excuse fallacieuse de la dignité humaine. Curieusement, la compassion est surtout destinée aux personnes pauvres qui ne peuvent répondre aux injonctions de rendement et de performances de la Nouvelle Société.

Alors combien de personnes âgées ont-elles bénéficié de ladite euthanasie qui a frappé leurs résidences?

Le génocide qui a frappé la catégorie des plus âgés de nos pays ne doit absolument rien au hasard. Ces gens non seulement consomment, mais en plus ont des droits sur les capitaux des retraites que le Casino n’a jamais eu l’idée de rendre. La globalisation est consommatrice d’une quantité inimaginable de liquidités. Alors vous comprendrez que les aînés ne pèsent pas très lourds dans la pesée d’intérêts.

Ces marchands portant de fausses couleurs scientifiques veulent aussi chosifier l’humain pour mieux le « bricoler » et le recréer…

Le Wellcome Trust Foundation qui forme le binôme de la finance philanthropique

Il serait bon de savoir que l’allié « philanthropique » des Gates, financeur aussi de l’OMS, s’appelle la Welcome Trust Foundation.

Le Wellcome Trust est une fondation caritative en médecine dont le siège est en Grande-Bretagne. Le trust fut établi en 1936 pour administrer la fortune du magnat britannique de la pharmacie Henry Wellcome .

Au 30 septembre 2007, ses actifs nets se montaient à 15,1 milliards de livres sterling. La mission générale du Wellcome Trust consiste à « encourager et promouvoir la recherche dans le but d’améliorer la santé de l’homme et des animaux » ; au-delà de son financement dans la recherche biomédicale, un soutien est donné à la compréhension de la science par le grand-public. En termes d’avoirs, c’est la seconde plus riche après la Fondation Bill-et-Melinda-Gates. (Wikipédia)

Les revenus de la fondation provenaient de Burroughs Wellcome, compagnie pharmaceutique fondée par Henry Wellcome et Silas Burroughs. Le couple des Gates avec Warren Buffet, qui ont fait de la fondation Bill et Melinda Gates un faiseur de scientifiques, avaient été inspirés par M Wellcome et son associé.

En 1986, le trust vendit 25 % des actions de la société Wellcome qu’il détenait, initiant un processus visant à se séparer de l’industrie pharmaceutique. En 1995, le trust renonça à tout intérêt dans l’industrie pharmaceutique en vendant toutes ses actions restantes à la société Glaxo, qui devint la société GlaxoWellcome. Il se sépare de ces actions et il en a acheté d’autres depuis. Evidemment, ils étaient bien placés pour savoir que la technologie était l’avenir de l’humanité digitalisée.

En 2000, le nom de Wellcome a disparu du marché des médicaments lorsque GlaxoWellcome a fusionné avec une autre firme britannique, SmithKline Beecham, devenant GlaxoSmithKline. (source Wikipédia). Ceci ne les a pas empêchés de se procurer quelques petites actions de près d’un milliard dans le monde de la BigPharma et de la vaccination universelle.

Vous reconnaitrez la firme Abbott (célèbre dans l’affaire du sang contaminé) et de JNJ, promoteur de vaccins anti-covid aux effets secondaires quelque fois désagréables. Mais bon c’est la vie des requins du Casino.

La collection eugéniste de Wellcome Trust Foundation

Wellcome Trust Foundation est une fondation qui promeut la santé dans le monde. Evidemment, elle est dédiée aux personnes vulnérables, les femmes, etc .

Un plus gros financeur que la Chine ou le CDC https://open.who.int/2018-19/contributors/contributor

Et la Wellcome a la particularité suivante: elle conserve soigneusement les documents historiques des eugénistes occidentaux chapeautés par les scientifiques britanniques du 19ème et début du 20ème siècles, à savoir Darwin et son cousin Galton. Dans ce monde de prédation, le vernis scientifique permet d’offrir une vitrine acceptable à des intentions inavouables.

Et dans ce monde de l’inavouable, le déterminisme génétique est une pierre angulaire.

Dans une notice biographique, le site de la Wellcome nous dit que la célèbre Eugenics Society a été fondée, sous le nom de Eugenics Education Society, en 1907, pour

(…) sensibiliser le public aux problèmes eugéniques, c’est-à-dire à l’existence de qualités héréditaires positives et négatives et à la nécessité d’encourager la responsabilité sociale à l’égard de ces qualités. https://wellcomecollection.org/works/w4v5xdrn

Contrairement au Galton Laboratory, également inspiré des enseignements de Sir Francis Galton et fondé en 1904, la Eugenics Society était une institution populaire plutôt que scientifique, bien que ses buts et objectifs aient varié au fil des ans et qu’ en 1963, elle ait abandonné la propagande sur le fait d’être accordé le statut d’organisme de bienfaisance.

Sir Francis Galton (1822-1911) est un anthropologue, explorateur, géographe, inventeur, météorologue, écrivain, proto-généticien, psychométricien et statisticien britannique. Considéré comme le fondateur de l’eugénisme, il est aussi celui, notamment, de la psychologie différentielle ou comparée. Il est également connu pour avoir mis en place de façon systématique la méthode d’identification des individus au moyen de leurs empreintes digitales. (Wikipédia)

Charles Robert Darwin, cousin de Galton.

Eugénisme

À la suite de la publication par Darwin de son ouvrage principal, De l’Origine des Espèces, son cousin Francis Galton appliqua ses conceptions à la société humaine, commençant en 1865 à promouvoir l’idée de « l’amélioration héréditaire », d’abord dans l’essai Hereditary talent and character de 1865, puis dans Hereditary genius: an inquiry into its laws and consequences, dans lequel il élabore sa théorie de façon détaillée en 1869, vision biométrique du darwinisme. Dans La Filiation de l’homme et la sélection liée au sexe, Darwin convient que Galton ait démontré qu’il était probable que le « talent » et le « génie » chez l’homme fussent héréditaires, mais il juge trop utopiques les changements sociaux que proposait Galton. Ni Galton ni Darwin ne soutenaient cependant une intervention gouvernementale, et ils pensaient que, tout au plus, l’hérédité devrait être prise en considération par les individus dans la recherche de partenaires. En 1883, après la mort de Darwin, Galton commença à appeler « eugénisme » sa philosophie sociale. Au XXe siècle, les mouvements eugénistes négatifs devinrent populaires dans un certain nombre de pays protestants, et participèrent aux programmes destinés à bloquer la reproduction tels que ceux de stérilisation contrainte aux États-Unis. Leur usage par l’Allemagne nazie dans ses objectifs de « pureté raciale » fit tomber ces méthodes en disgrâce. Wikipédia

Outre son implication dans les aspects théoriques de l’eugénisme, la Société s’intéressait également aux moyens pratiques par lesquels les idéaux eugéniques pouvaient être atteints, de sorte que ces archives contiennent une grande quantité de matériel sur des sujets tels que le traitement des déficients mentaux et physiques, le développement des méthodes de contraception, la légalisation de la stérilisation, le recours à l’insémination artificielle, etc. (voir catalogue détaillé section D « Généralités »). Un grand nombre de personnes dans tous les domaines de la vie, dont certaines très distinguées, ont été impliquées dans la Société (voir catalogue détaillé section C « Personnes »).

La Société a changé son nom en Galton Institute en 1989. Le Galton Institute a changé son nom en Adelphi Genetics Forum en décembre 2021 . https://wellcomecollection.org/works/w4v5xdrn

Ce sont ces gens qui sont les bienfaiteurs de l’humanité qu’ils veulent soigner et faire vacciner.

Retour à la pandémie de 2020, la pompe à fric

Un lecteur vient de mettre en circulation ce papier que j’avais écrit pour le Nouvel An de 2020. Je me suis réjouie de le relire car je l’avais complètement oubliée. Voici un passage que je ne renierai pas 2ans après la plus vaste fumisterie politique aux allures sanitaires. En voici deux extraits.

L’appellation Coup d’Etat planétaire citée en 2019 n’était pas une vision ou le fruit de neurones conspirationnistes (concept ridicule s’il en est). Non, elle était la conclusion on ne peut plus logique d’une succession de données fournie par des techno-financiers ambitionnant de prendre la place de Dieu, et de recréer l’homme à leur image; ce qui revient à en faire des techno-monstres.

Les lecteurs de ce site et des livres y reliés sont témoins que nous avions annoncé l’avènement d’une révolution sociétale qui marierait le néolibéralisme avec des concepts nazis et soviétiques. Le résultat ne peut être qu’un régime arbitraire, autoritaire, et brutal. Et la brutalité psychologique est bien plus redoutable que la physique, domaine dans lequel nos philanthropes eugénistes sont passés maîtres.

La pandémie, une excuse fallacieuse qui sert à déployer un régime autoritaire…

En novembre 2020, nous avions écrit que finalement le virus avait bon dos!

Ce virus a permis non seulement de mettre en place ce que nous appelons depuis un moment la Nouvelle Société, mais aussi d’achever de déposséder ce qui échappait encore aux révolutionnaires. Et bien que le chef des Nations-Unies ait dénoncé la chose en février 2021…

… la chose s’est poursuivie jusqu’en février 2022…

… et à pomper ce qui a échappé encore à leurs griffes

Ces gens n’en ont pas fini avec l’humanité. Ils veulent encore des sous. beaucoup de sous. On peut ainsi lire:

Aujourd’hui, la Fondation Bill & Melinda Gates et Wellcome ont chacune promis 150 millions de dollars US pour un total de 300 millions de dollars US à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), un partenariat mondial lancé il y a cinq ans semaine par les gouvernements de la Norvège et de l’Inde, la Fondation Gates, Wellcome et le Forum économique mondial. Les promesses de dons précèdent une conférence mondiale de reconstitution des ressources en mars pour soutenir le plan quinquennal visionnaire du CEPI pour mieux se préparer, prévenir et répondre équitablement aux futures épidémies et pandémies. « Alors que le monde répond au défi d’un virus en évolution rapide, la nécessité de fournir de nouveaux outils vitaux n’a jamais été aussi urgente », a déclaré Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates. « Notre travail au cours des 20 dernières années nous a appris qu’un investissement précoce dans la recherche et le développement peut sauver des vies et prévenir les pires scénarios. Il y a cinq ans, suite aux épidémies d’Ebola et de Zika, notre fondation a participé au lancement du CEPI. Aujourd’hui, nous renforçons notre engagement et promettons 150 millions de dollars supplémentaires pour aider le CEPI à accélérer le développement de vaccins sûrs et efficaces contre les variantes émergentes du coronavirus et à se préparer, voire à prévenir, la prochaine pandémie. Depuis sa création, le CEPI a joué un rôle scientifique central dans la lutte contre les épidémies dans le monde, supervisant un certain nombre de percées scientifiques et plaçant la préparation aux pandémies au centre du programme mondial de R&D en santé. Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, le CEPI a réagi immédiatement, en constituant l’un des portefeuilles les plus vastes et les plus diversifiés au monde de candidats vaccins contre la COVID-19 – 14 au total, dont six continuent de recevoir un financement et trois ont obtenu une aide d’urgence. utiliser la liste de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Toute cette sordide affaire peut être résumée par ce passage de la Bible, écrit il y a 2000 ans, et qui m’a sauté aux yeux tant il est d’actualité!

24Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d’entre eux devait être estimé le plus grand? 25Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs . 26Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert.… Luc 22

Voilà, tout est dit. C’est par la ruse et par des astuces totalement iniques qu’ils sont devenus milliardaires et qu’ils contrôlent les rois de ce monde qui sont prêts à tout, y compris aux pires mesures eugénistes et totalitaires, pour leur plaire.

Prenez soin de vous et ne vous laissez pas impressionner par les philanthropes voraces. L’humain est et restera sacré. Protégeons les aînés et les enfants. Ce n’est pas un choix, mais un devoir!

LHK

Quelques infos supplémentaires sur la Wellcome Trust Foundation