Lettres à l’OMS et aux gouvernants

Initiative spontanée qui unit scientifiques, médecins, avocats et citoyens libres du monde entier

Les études indépendantes de divers scientifiques ont mis en évidence plusieurs problèmes sur le virus connaissant le plan et leurs thérapies. De nombreuses incohérences ont émergé de nombreux points de vue qui sont résumés dans ces deux lettres. Les réflexions partent de deux approches complémentaires et demandent des explications en proposant de nouvelles approches et protocoles.

Destinataires Tedros Adhanom GHEBREYESUS , Organisation mondiale de la Santé;

Mario Monti , chef de la santé à l’Organisation mondiale de la santé;

Ursula von der Leyen , présidente de la Commission européenne;

David Sassoli , président du Parlement européen;

aux présidents de chaque nation;

aux ministres de la santé de chaque nation.

Lettre de A Gatti et R.F. Kennedy

Antonietta Gatti , Robert F. Kennedy ,

Fellow of Soc. Of Biomaterials and Eng., Italie Jr., avocat, États-Unis

Chers présidents et ministres,

en tant que groupe international de scientifiques, de médecins et d’avocats, nous vous contactons aujourd’hui au sujet de la pandémie du SRAS-CoV-2, qui a changé la vie dans le monde.

Une variété d’aspects concernant le virus SRAS-CoV-2 et les traitements associés se sont avérés erronés. Celles-ci comprenaient des informations fournies par l’OMS, l’UE et des organismes gouvernementaux dans de nombreux pays européens.

Nous sommes particulièrement préoccupés par le mécanisme par lequel le virus fonctionne et les protocoles thérapeutiques utilisés de manière presque identique dans le monde.

Plusieurs aspects cliniques du comportement du SRAS-CoV-2 que nous avons observés sont en contraste frappant avec ce que les autorités et les médias ont rapporté.

Pour bien comprendre l’activité virale du SRAS-CoV-2, nous avons besoin de plus d’informations.

Une question clé est de savoir pourquoi la concentration de létalité [% de décès sur le total des sujets positifs] était si différente dans les pays européens.

Par conséquent, nous cherchons à comprendre et à expliquer scientifiquement la concentration des différences de mortalité [les différences de taux de mortalité] par rapport au virus dans différents pays et régions d’Europe.

Ces connaissances sont essentielles pour déterminer si un vaccin ad hoc , avec tous les risques associés, est vraiment nécessaire, comme beaucoup d’entre vous l’ont déclaré.

Nous vous remercions de votre attention, et confiants de vos commentaires, nous vous adressons nos salutations cordiales.

Lettre de L Montagnier, prix Nobel

Luc Montagnier ,

prix Nobel de médecine, France

Chers présidents et ministres,

En tant que groupe international de scientifiques, de médecins et d’avocats, nous vous contactons aujourd’hui au sujet de l’épidémie de SRAS-CoV-2, qui a changé la vie de personnes à travers le monde.

Après une période de perplexité dans la formulation à la fois du diagnostic de l’infection au covid-19 et du traitement des patients, il semble que, comme pour de nombreuses autres infections virales, il existe trois types de caractéristiques cliniques de cette infection:

asymptomatique chez les patients avec PCR positive; symptomatique avec des signes cliniques légers; symptomatique avec une insuffisance organique grave.

Une thérapie expérimentée pour la première fois en Chine et développée en France par le Pr Didier Raoult a montré une certaine efficacité dans les deux premiers groupes de patients. Cette thérapie implique l’utilisation d’hydroxychloroquine à dose modérée en association avec l’azithromycine, des immunomodulateurs et des antioxydants, et vise à empêcher ces patients d’évoluer vers la phase trois la plus sévère.

Nous proposons qu’un protocole thérapeutique basé sur l’expérience clinique soit développé par une commission médicale. Ce comité devrait être indépendant de la pression économique des sociétés pharmaceutiques, des groupes politiques et des éditeurs de revues scientifiques.

Il a été montré que l’évolution des patients de la phase 2 à la phase 3 pouvait être bloquée par la thérapie ci-dessus. Par conséquent, la létalité (rapport des décès aux patients positifs à la PCR) pourrait être un paramètre d’efficacité important de ce protocole.

Cordialement

Premiers signataires

Wolfgang Wodarg , Chinda Brandolino , Maria José Albarracin , Reiner Füllmich ,médecin, Allemagne médecin, Argentine médecin, Espagne Laywer, Allemagne

Wilhem Engel , Hollande José Ortega , Jean Pierre Eudier, Luca Speciani , FarmaSciences, Laywer, Espagne médecin, Allemagne médecin, Italie

Nous voulons la vérité

Il s’agit d’une initiative créée pour demander des informations précises à l’ Organisation mondiale de la santé qui devraient protéger la santé des citoyens. Le Dr Antonietta Gatti , l’avocat Robert Kennedy Jr, le Dr Wolfgang Wodarg , le Dr Chinda Brandolino , l’avocat Reiner Füllmich , sont les principaux promoteurs. Après la rédaction de la lettre, nous avons décidé de demander plus de signatures, mais immédiatement de nombreux médecins, avocats et de nombreux citoyens qui veulent des explications claires ont été ajoutés. En quelques heures, nous avons reçu plus de 4000 e-mails lors d’un week-end de vacances (13-15 août 2020) et nous avons décidé de créer cette page Web privée et spécifique pour recueillir toutes les signatures de toutes les personnes du monde entier.