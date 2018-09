« Je quitte la France ». Alain Attal

Au revoir,

Mes amis, comme vous avez dû le remarquer, je suis de moins en moins motivé à poster mes messages sur Facebook.

La situation de ce pays, son mode de direction et la réponse de sa population et de ses élites me font gerber.

Chacun ne défendant que sa communauté au détriment de la Nation.

Moutonniers à caractère de pitbull qui s’accrochent à leurs ridicules petits intérêts particuliers.

Communautarisme aussi bien religieux, que sexuel, politique ou professionnel.

Si bien que les moins nombreux ou les plus faibles en font les frais.

Il se passe des choses terribles.

Mais, que me sert de vouloir défendre certains qui se foutent totalement de ce qui arrivent de façon éhontée à ceux qui me sont chers ?

Il ne me sont à l’origine pas plus chers que les autres mais, ils le deviennent par leur fragilité et leur abandon par la société civile.

Société qui veut leur solidarité lorsqu’elle se sent en danger, mais les ignore ou triche avec eux dès qu’ils sollicitent sa solidarité.

Ce pays est une usine à communautarisme.

Il crée le communautarisme par son incapacité à intégrer ceux qui veulent l’honorer, mais se soumet à ceux qui veulent le rendre esclave ou le détruire

Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez parfaitement compris.

Et, ce que mes enfants entendent à l’école, sans qu’il y ait réponse me fait comprendre que je dois quitter ce pays rapidement.

Mais je ne le peux pas pour l’instant.

Après avoir cru très fortement, et malgré mon histoire familiale, je ne crois plus en ce pays.

Après plusieurs siècles de mariage, le divorce devient une nécessite.

Alors je vais rentrer dans mon trou, hiberner.

Me préparer à ce qui va arriver immanquablement.

Et puis, de temps en temps, venir faire coucou à mes amis de tous les bords, de toutes les cultures, de tous les sexes et de toutes les religions sur ce site.

Alain Attal